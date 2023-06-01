https://ria.ru/20230601/berbok-1875462047.html

"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России

"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России - РИА Новости, 01.06.2023

"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России

Читатели Welt осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:42

2023-06-01T09:42

2023-06-01T09:42

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украина

анналена бербок

welt

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Читатели Welt осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране."Инфантильный образ действий. Но он подходит нынешнему руководству республики", - написал читатель."Что ж, очевидно, это только вопрос времени, когда все русское будет запрещено и в Германии. На Украине это сделали! Остается только надеяться, что министр иностранных дел скоро уйдет в прошлое", - поддержал второй."Забавно: это пример эскалации, а не дипломатии", - заметил третий."Во времена, когда дипломатия необходима, наш главный дипломат снова пускает все на самотек", - упрекнул комментатор"Мы никогда не были слабее в плане внешней политики. Это плохо кончится", - резюмировали в дискуссии.На этой неделе МИД Германии объявил, что в стране продолжит работу только одно из пяти российских генконсульств. ФРГ также закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875349920.html

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