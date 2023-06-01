https://ria.ru/20230601/berbok-1875462047.html
"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России
"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России - РИА Новости, 01.06.2023
"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России
Читатели Welt осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:42
2023-06-01T09:42
2023-06-01T09:42
в мире
германия
россия
украина
анналена бербок
welt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788644896_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_9e7b4c7fb05f0601398e6a597f16d74f.jpg
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Читатели Welt осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране."Инфантильный образ действий. Но он подходит нынешнему руководству республики", - написал читатель."Что ж, очевидно, это только вопрос времени, когда все русское будет запрещено и в Германии. На Украине это сделали! Остается только надеяться, что министр иностранных дел скоро уйдет в прошлое", - поддержал второй."Забавно: это пример эскалации, а не дипломатии", - заметил третий."Во времена, когда дипломатия необходима, наш главный дипломат снова пускает все на самотек", - упрекнул комментатор"Мы никогда не были слабее в плане внешней политики. Это плохо кончится", - резюмировали в дискуссии.На этой неделе МИД Германии объявил, что в стране продолжит работу только одно из пяти российских генконсульств. ФРГ также закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.
https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html
https://ria.ru/20230531/germaniya-1875349920.html
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788644896_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_4aa0c3700e472b7f224cf6aa77a78aa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, украина, анналена бербок, welt
В мире, Германия, Россия, Украина, Анналена Бербок, Welt
"Это плохо кончится". Немцы обратились к Бербок после решения о России
Читатели Die Welt осудили главу МИД ФРГ Бербок за решение закрыть российские консульства
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости.
Читатели Welt
осудили главу МИД Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране.
"Инфантильный образ действий. Но он подходит нынешнему руководству республики", - написал читатель.
"Что ж, очевидно, это только вопрос времени, когда все русское будет запрещено и в Германии. На Украине это сделали! Остается только надеяться, что министр иностранных дел скоро уйдет в прошлое", - поддержал второй.
"Забавно: это пример эскалации, а не дипломатии", - заметил третий.
Захарова анонсировала заявление МИД после решения Берлина о консульствах
"Во времена, когда дипломатия необходима, наш главный дипломат снова пускает все на самотек", - упрекнул комментатор
"Мы никогда не были слабее в плане внешней политики. Это плохо кончится", - резюмировали в дискуссии.
На этой неделе МИД Германии объявил, что в стране продолжит работу только одно из пяти российских генконсульств. ФРГ также закроет свои консульства в Калининграде
, Новосибирске
и Екатеринбурге
.
Берлин доигрался. Россия пошла в контрнаступление