https://ria.ru/20230601/belgorod-1875611648.html

Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника

Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника - РИА Новости, 01.06.2023

Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника

Беспилотник в Белгороде взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:29

2023-06-01T17:29

2023-06-01T17:43

белгород

земля

роснефть

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Беспилотник в Белгороде взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Ранее о падении беспилотника на проезжую часть в Белгороде сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека."На проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции "Роснефть" произошел взрыв. Предположительно, это беспилотный летающий аппарат, который взорвался недалеко от земли", - написал Демидов."Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге", - также написал мэр Демидов.Проводится обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений, добавил он.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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белгород, земля, роснефть, происшествия