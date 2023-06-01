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Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника - РИА Новости, 01.06.2023
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17:29 01.06.2023 (обновлено: 17:43 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/belgorod-1875611648.html
Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника
Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника - РИА Новости, 01.06.2023
Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника
Беспилотник в Белгороде взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:29
2023-06-01T17:43
белгород
земля
роснефть
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Беспилотник в Белгороде взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Ранее о падении беспилотника на проезжую часть в Белгороде сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека."На проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции "Роснефть" произошел взрыв. Предположительно, это беспилотный летающий аппарат, который взорвался недалеко от земли", - написал Демидов."Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге", - также написал мэр Демидов.Проводится обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений, добавил он.
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белгород, земля, роснефть, происшествия
Белгород, Земля, Роснефть, Происшествия
Мэр Белгорода рассказал подробности взрыва беспилотника

Мэр Белгорода Демидов: беспилотник взорвался невысоко над землей около заправки

Осколок неизвестного устройства после взрыва в Белгороде
Осколок неизвестного устройства после взрыва в Белгороде
Осколок неизвестного устройства после взрыва в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Беспилотник в Белгороде взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
Ранее о падении беспилотника на проезжую часть в Белгороде сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека.
"На проезжей части улицы Щорса в районе заправочной станции "Роснефть" произошел взрыв. Предположительно, это беспилотный летающий аппарат, который взорвался недалеко от земли", - написал Демидов.
"Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге", - также написал мэр Демидов.
Проводится обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений, добавил он.
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