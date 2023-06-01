https://ria.ru/20230601/bayden-1875664420.html

Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст

Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст - РИА Новости, 01.06.2023

Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст

Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком во время торжественной церемонии вручения дипломов... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T22:45

2023-06-01T22:45

2023-06-01T22:45

в мире

сша

колорадо

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. "Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США", - признался глава государства во время мероприятия, трансляцию которого вел Белый дом. Вскоре после этого Байден, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. Инцидент произошел во время церемонии вручения дипломов академии ВВС США в штате Колорадо, куда Байден, чей возраст по официальным данным составляет 80 лет, прибыл накануне. Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.

https://ria.ru/20230306/bayden-1856081118.html

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в мире, сша, колорадо, джо байден