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Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст - РИА Новости, 01.06.2023
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22:45 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/bayden-1875664420.html
Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст
Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст - РИА Новости, 01.06.2023
Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст
Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком во время торжественной церемонии вручения дипломов... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:45
2023-06-01T22:45
в мире
сша
колорадо
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. "Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США", - признался глава государства во время мероприятия, трансляцию которого вел Белый дом. Вскоре после этого Байден, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги. Инцидент произошел во время церемонии вручения дипломов академии ВВС США в штате Колорадо, куда Байден, чей возраст по официальным данным составляет 80 лет, прибыл накануне. Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.
https://ria.ru/20230306/bayden-1856081118.html
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в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст

Байден пошутил про свой 300-летний возраст перед падением на сцене в Колорадо

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо.
"Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США", - признался глава государства во время мероприятия, трансляцию которого вел Белый дом.
Вскоре после этого Байден, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
Инцидент произошел во время церемонии вручения дипломов академии ВВС США в штате Колорадо, куда Байден, чей возраст по официальным данным составляет 80 лет, прибыл накануне. Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.
Президент США Джо Байден поднимается по трапу самолета Air Force One. Кадр видео
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6 марта, 11:20
 
В миреСШАКолорадоДжо Байден
 
 
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