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Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США - РИА Новости, 02.06.2023
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22:18 01.06.2023 (обновлено: 00:41 02.06.2023)
https://ria.ru/20230601/bayden-1875661864.html
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США - РИА Новости, 02.06.2023
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-01T22:18
2023-06-02T00:41
в мире
сша
колорадо
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.На опубликованной видеозаписи видно, как глава Белого дома, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной. В итоге подоспевшие охранники помогли американскому лидеру подняться на ноги.Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

Джо Байден споткнулся об ящик и упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.
На опубликованной видеозаписи видно, как глава Белого дома, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной. В итоге подоспевшие охранники помогли американскому лидеру подняться на ноги.
Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
Инцидент на трапе: Байден споткнулся при посадке в самолет - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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22 февраля, 19:55
 
В миреСШАКолорадоДжо Байден
 
 
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