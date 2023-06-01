https://ria.ru/20230601/bayden-1875661864.html
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США - РИА Новости, 02.06.2023
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-01T22:18
2023-06-01T22:18
2023-06-02T00:41
в мире
сша
колорадо
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.На опубликованной видеозаписи видно, как глава Белого дома, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной. В итоге подоспевшие охранники помогли американскому лидеру подняться на ноги.Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
сша
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_88385fc22f81ebee3bbeb750af5729ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
Джо Байден споткнулся об ящик и упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.
На опубликованной видеозаписи видно, как глава Белого дома, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной. В итоге подоспевшие охранники помогли американскому лидеру подняться на ноги.
Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы