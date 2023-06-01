https://ria.ru/20230601/bayden-1875661864.html

Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США - РИА Новости, 02.06.2023

Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-01T22:18

2023-06-01T22:18

2023-06-02T00:41

в мире

сша

колорадо

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден упал практически на ровном месте во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.На опубликованной видеозаписи видно, как глава Белого дома, находясь на трибуне, споткнулся о находившийся у его ног ящик и упал. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной. В итоге подоспевшие охранники помогли американскому лидеру подняться на ноги.Информации о возможных полученных травмах пока не поступало.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

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в мире, сша, колорадо, джо байден