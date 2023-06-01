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ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену
ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену - РИА Новости, 01.06.2023
ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену
Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T00:40
2023-06-01T00:40
2023-06-01T00:40
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента страны, сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. "Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем", - говорится в заявлении Комера, опубликованном в Twitter. Конгрессмен добавил, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР. Комер подчеркнул, что настаивает именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу. В начале мая конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента иностранным лицом. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу". Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.
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в мире, джо байден, кристофер рэй, конгресс сша, фбр
В мире, Джо Байден, Кристофер Рэй, Конгресс США, ФБР
ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену
ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдену на посту вице-президента
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило наличие документов, запрошенных конгрессом США в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента страны, сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.
«
"Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем", - говорится в заявлении Комера, опубликованном в Twitter.
Конгрессмен добавил, что ФБР отказалось от предоставления документов в палату представителей, чего требуют конгрессмены. Вместо это глава спецслужбы предложил допустить законодателей к персональному ознакомлению с документами в штаб-квартире ФБР.
Комер подчеркнул, что настаивает именно на предоставлении документов в палату, угрожая, в противном случае, выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.
В начале мая конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену на посту вице-президента иностранным лицом. Соответствующие запросы были отправлены генпрокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. По мнению законодателей, у бюро "есть ценная и поддающаяся проверке информация", которую оно "не раскрыло американскому народу".
Авторы обращения настаивали, что эта информация, предположительно, включает точное описание того, как работала криминальная схема, а также ее цели. При этом подчеркивалось, что неясно, были ли предприняты какие-либо шаги для расследования данного вопроса.
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