https://ria.ru/20230601/avrora-1875441201.html

Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"

Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре" - РИА Новости, 01.06.2023

Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"

Правительство России обсуждает с "Ростелекомом" возможность закупки от 0,5 миллиона до 2 миллионов мобильных устройств на базе операционной системе "Аврора" для РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T02:37

2023-06-01T02:37

2023-06-01T02:37

экономика

технологии

"аврора"

ростелеком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800341110_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_0b842e806052ef494f1867a683153d6d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Правительство России обсуждает с "Ростелекомом" возможность закупки от 0,5 миллиона до 2 миллионов мобильных устройств на базе операционной системе "Аврора" для госслужащих в ближайшие три года, заявил РИА Новости старший вице-президент компании Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР. "Диапазон от полумиллиона до двух миллионов устройств… Года на три, но это очень предварительно… Обсуждается в основном этот диапазон", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос о том, сколько мобильных устройств на "Авроре" для госслужащих может заказать правительство. В ходе ЦИПР Меньшов сообщал РИА Новости, что за время существование "Авроры" было произведено более 500 тысяч устройств на ее основе. "Аврора" - российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Ее разработчиком является OOO "Открытая мобильная платформа", которая принадлежит "Ростелекому".

https://ria.ru/20220902/avrora-1814138112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, "аврора", ростелеком