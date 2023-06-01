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Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре" - РИА Новости, 01.06.2023
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02:37 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/avrora-1875441201.html
Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"
Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре" - РИА Новости, 01.06.2023
Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"
Правительство России обсуждает с "Ростелекомом" возможность закупки от 0,5 миллиона до 2 миллионов мобильных устройств на базе операционной системе "Аврора" для РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T02:37
2023-06-01T02:37
экономика
технологии
"аврора"
ростелеком
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Правительство России обсуждает с "Ростелекомом" возможность закупки от 0,5 миллиона до 2 миллионов мобильных устройств на базе операционной системе "Аврора" для госслужащих в ближайшие три года, заявил РИА Новости старший вице-президент компании Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР. "Диапазон от полумиллиона до двух миллионов устройств… Года на три, но это очень предварительно… Обсуждается в основном этот диапазон", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос о том, сколько мобильных устройств на "Авроре" для госслужащих может заказать правительство. В ходе ЦИПР Меньшов сообщал РИА Новости, что за время существование "Авроры" было произведено более 500 тысяч устройств на ее основе. "Аврора" - российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Ее разработчиком является OOO "Открытая мобильная платформа", которая принадлежит "Ростелекому".
https://ria.ru/20220902/avrora-1814138112.html
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экономика, технологии, "аврора", ростелеком
Экономика, Технологии, "Аврора", Ростелеком
Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"

"Ростелеком": Кабмин может закупить до двух миллионов устройств на "Авроре"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСмартфон AYYA T1 с ОС "Аврора" на стенде "Ростеха" на международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора на стенде Ростеха на международной промышленной выставке Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Смартфон AYYA T1 с ОС "Аврора" на стенде "Ростеха" на международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Правительство России обсуждает с "Ростелекомом" возможность закупки от 0,5 миллиона до 2 миллионов мобильных устройств на базе операционной системе "Аврора" для госслужащих в ближайшие три года, заявил РИА Новости старший вице-президент компании Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР.
«
"Диапазон от полумиллиона до двух миллионов устройств… Года на три, но это очень предварительно… Обсуждается в основном этот диапазон", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос о том, сколько мобильных устройств на "Авроре" для госслужащих может заказать правительство.
В ходе ЦИПР Меньшов сообщал РИА Новости, что за время существование "Авроры" было произведено более 500 тысяч устройств на ее основе.
"Аврора" - российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Ее разработчиком является OOO "Открытая мобильная платформа", которая принадлежит "Ростелекому".
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
"Ростелеком" предложил создать мобильную экосистему на базе "Авроры"
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ЭкономикаТехнологии"Аврора"Ростелеком
 
 
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