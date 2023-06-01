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Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР
Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР - РИА Новости, 01.06.2023
Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала финалистов и лауреатов первой Национальной премии для медиа и PR – le'TO 2023, и редакция РИА Новости Туризм... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:17
2023-06-01T11:17
2023-06-01T19:20
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туризм
артур мурадян
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала финалистов и лауреатов первой Национальной премии для медиа и PR – le'TO 2023, и редакция РИА Новости Туризм победила в номинации “За наиболее высокую активность в работе с участниками туррынка”.“Сейчас как никогда важно, как освещаются события в отрасли, насколько корректно отражается информация, – отметила на церемонии исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Публикуемые данные и комментарии в СМИ напрямую влияют на продажи туров. Было бы честно и правильно поощрить тех, кто дает объективную информацию”.По ее словам, премия станет ежегодной: следующая церемония награждения состоится в 2024 году, также на старте высокого летнего сезона. "Планируем доработать и методику, и количество номинаций, более плотно поработать с региональными не отраслевыми СМИ. Уверена, что все будет интересней", – пообещала Ломидзе.Национальная туристическая премия le’TO вручалась пресс-службам туроператоров, а также федеральным и региональным СМИ – электронным и печатным изданиям, радио- и телеканалам (за исключением профильных отраслевых), активно и наиболее корректно освещающим тревел-тематику.Победителей выбирали в профессиональном сообществе методом анкетирования: АТОР предложила туроператорам оценить работу СМИ и наоборот.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, артур мурадян
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, Туризм, Артур Мурадян
Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР
Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР за активное освещение тем отрасли
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала финалистов и лауреатов первой Национальной премии для медиа и PR – le'TO 2023, и редакция РИА Новости Туризм победила в номинации “За наиболее высокую активность в работе с участниками туррынка”.
“Сейчас как никогда важно, как освещаются события в отрасли, насколько корректно отражается информация, – отметила на церемонии исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
. – Публикуемые данные и комментарии в СМИ напрямую влияют на продажи туров. Было бы честно и правильно поощрить тех, кто дает объективную информацию”.
По ее словам, премия станет ежегодной: следующая церемония награждения состоится в 2024 году, также на старте высокого летнего сезона. "Планируем доработать и методику, и количество номинаций, более плотно поработать с региональными не отраслевыми СМИ. Уверена, что все будет интересней", – пообещала Ломидзе.
Национальная туристическая премия le’TO вручалась пресс-службам туроператоров, а также федеральным и региональным СМИ – электронным и печатным изданиям, радио- и телеканалам (за исключением профильных отраслевых), активно и наиболее корректно освещающим тревел-тематику.
Победителей выбирали в профессиональном сообществе методом анкетирования: АТОР предложила туроператорам оценить работу СМИ и наоборот.
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