https://ria.ru/20230601/ator-1875474986.html

Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР

Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР - РИА Новости, 01.06.2023

Редакция РИА Новости Туризм получила премию от АТОР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала финалистов и лауреатов первой Национальной премии для медиа и PR – le'TO 2023, и редакция РИА Новости Туризм... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:17

2023-06-01T11:17

2023-06-01T19:20

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туризм

артур мурадян

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала финалистов и лауреатов первой Национальной премии для медиа и PR – le'TO 2023, и редакция РИА Новости Туризм победила в номинации “За наиболее высокую активность в работе с участниками туррынка”.“Сейчас как никогда важно, как освещаются события в отрасли, насколько корректно отражается информация, – отметила на церемонии исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Публикуемые данные и комментарии в СМИ напрямую влияют на продажи туров. Было бы честно и правильно поощрить тех, кто дает объективную информацию”.По ее словам, премия станет ежегодной: следующая церемония награждения состоится в 2024 году, также на старте высокого летнего сезона. "Планируем доработать и методику, и количество номинаций, более плотно поработать с региональными не отраслевыми СМИ. Уверена, что все будет интересней", – пообещала Ломидзе.Национальная туристическая премия le’TO вручалась пресс-службам туроператоров, а также федеральным и региональным СМИ – электронным и печатным изданиям, радио- и телеканалам (за исключением профильных отраслевых), активно и наиболее корректно освещающим тревел-тематику.Победителей выбирали в профессиональном сообществе методом анкетирования: АТОР предложила туроператорам оценить работу СМИ и наоборот.

https://ria.ru/20230531/turist-1875386785.html

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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туризм, артур мурадян