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Украинские военные пытаются атаковать Артемовск по флангам, заявил Пушилин
Украинские военные пытаются атаковать Артемовск по флангам, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские военные пытаются атаковать Артемовск по флангам, заявил Пушилин
Российские силы пресекают попытки фланговых атак ВСУ на Артемовск, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:07
2023-06-01T13:07
2023-06-01T15:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Российские силы пресекают попытки фланговых атак ВСУ на Артемовск, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями", — сообщил он.В четверг командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский признал, что ВСУ приостановили продвижение по флангам возле Артемовска в последние дни. По его словам, украинским военным нужно время, чтобы восстановить боеспособность.Как отметил сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин, ВСУ "сломались" после поражения в Артемовске и не готовы вести полномасштабное контрнаступление. Вместо этого Киев активизировал диверсионные группы по всей линии соприкосновения, а также усилил ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят к государственным наградам.
https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html
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россия, вооруженные силы украины, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Украинские военные пытаются атаковать Артемовск по флангам, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы купируют попытки ВСУ отбить Артемовск