https://ria.ru/20230601/ataka-1875659016.html
ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры в Курской области
ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры в Курской области - РИА Новости, 01.06.2023
ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры в Курской области
Украинские силовики с беспилотника атаковали электроподстанцию в селе Гоголевка Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:48
2023-06-01T21:48
2023-06-01T22:28
происшествия
курская область
украина
суджанский район
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики с беспилотника атаковали электроподстанцию в селе Гоголевка Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. " Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника", - говорится в сообщении. В результате атаки мирные жители населенного пункта остались без света.Отмечается, что аварийные службы приступили к ликвидации последствий атаки и в ближайшее время электроснабжение наладят.
https://ria.ru/20230601/gorlovka-1875658899.html
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происшествия, курская область, украина, суджанский район, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Украина, Суджанский район, Роман Старовойт, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры в Курской области
ВСУ атаковали с беспилотника электроподстанцию в селе Гоголевка в Курской области