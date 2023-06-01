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В США выдали кадры с обрушением дома в Айове за атаки дронов на Москву

В США выдали кадры с обрушением дома в Айове за атаки дронов на Москву - РИА Новости, 01.06.2023

В США выдали кадры с обрушением дома в Айове за атаки дронов на Москву

Американский телеканал Newsmax во время эфира выдал кадры с обрушением жилого дома в штате Айова за последствия атаки украинских дронов на Москву. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:27

2023-06-01T14:27

2023-06-01T15:05

москва

айова

московская область (подмосковье)

атака украинских беспилотников на москву

в мире

сша

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский телеканал Newsmax во время эфира выдал кадры с обрушением жилого дома в штате Айова за последствия атаки украинских дронов на Москву."Этим утром в Москве — городе с населением 21 миллион человек перед рассветом произошла атака. Дроны поразили несколько зданий", — прокомментировала ведущая видео с подписью "Атака дронов на Москву".При этом показанный в ролике шестиэтажный дом на самом деле находится в США. Несколько дней назад он частично обрушился, некоторые жители пропали без вести.Во вторник утром Киев попытался атаковать объекты в Москве, задействовав для этого восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, остальные три — подавили средства РЭБ, после чего они отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

москва

айова

московская область (подмосковье)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, айова, московская область (подмосковье), атака украинских беспилотников на москву, в мире, сша