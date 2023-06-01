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ВС России уничтожили 30 боевиков, пытавшихся атаковать Белгородскую область
ВС России уничтожили 30 боевиков, пытавшихся атаковать Белгородскую область - РИА Новости, 01.06.2023
ВС России уничтожили 30 боевиков, пытавшихся атаковать Белгородскую область
Нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, противник, понеся потери, отброшен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:07
2023-06-01T13:07
2023-06-01T13:07
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, противник, понеся потери, отброшен, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, на приграничной территории со стороны Украины потери противника составили 30 террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град", один пикап.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, белгородская область, фсб, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Белгородская область, ФСБ, Безопасность
ВС России уничтожили 30 боевиков, пытавшихся атаковать Белгородскую область
ВС России уничтожили 30 украинских боевиков, пытавшихся атаковать Белгородскую область