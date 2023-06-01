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ВС России сорвали попытку вторжения украинских боевиков в Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 01.06.2023 (обновлено: 16:04 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/ataka-1875506014.html
ВС России сорвали попытку вторжения украинских боевиков в Шебекино
ВС России сорвали попытку вторжения украинских боевиков в Шебекино - РИА Новости, 01.06.2023
ВС России сорвали попытку вторжения украинских боевиков в Шебекино
Российские войска совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область и устроить теракт против мирных... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:44
2023-06-01T16:04
специальная военная операция на украине
россия
киев
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область и устроить теракт против мирных граждан, сообщило Минобороны. &quot;Около 03:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска &quot;Шебекино&quot;, — говорится в пресс-релизе.Авиация Западного военного округа нанесла по противнику 11 ударов, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы ударили дважды.Активные действия позволили отбросить противника, нарушения госграницы не допущено.&quot;На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО &quot;Град&quot;, один пикап&quot;, — заключили в оборонном ведомстве.Украинская сторона минувшей ночью начала интенсивный обстрел 40-тысячного города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не погиб, ранения получили не менее восьми человек. В городе пропало электроснабжение, загорелось общежитие, повреждено здание администрации. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в Шебекино получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, более 70 автомобилей.
https://ria.ru/20230601/shebekino-1875496638.html
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россия, киев, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сорвали попытку вторжения украинских боевиков в Шебекино

Минобороны сообщило о предотвращении ВС России совместно с ФСБ теракта ВСУ в Шебекино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр" ВС России на российско-украинской границе
Бронеавтомобиль Тигр ВС России на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости
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Бронеавтомобиль "Тигр" ВС России на российско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область и устроить теракт против мирных граждан, сообщило Минобороны.
«

"Около 03:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", — говорится в пресс-релизе.

Авиация Западного военного округа нанесла по противнику 11 ударов, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы ударили дважды.
Активные действия позволили отбросить противника, нарушения госграницы не допущено.
«

"На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап", — заключили в оборонном ведомстве.

Украинская сторона минувшей ночью начала интенсивный обстрел 40-тысячного города Шебекино, который находится примерно в четырех километрах от границы. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не погиб, ранения получили не менее восьми человек. В городе пропало электроснабжение, загорелось общежитие, повреждено здание администрации. В последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в Шебекино получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, более 70 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелгородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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