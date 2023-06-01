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Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 01.06.2023 (обновлено: 14:04 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875514902.html
Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске
Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске - РИА Новости, 01.06.2023
Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске
Артемовск готовят к приезду саперов МЧС, военные уже провели первичное разминирование, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:10
2023-06-01T14:04
специальная военная операция на украине
артемовск
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Артемовск готовят к приезду саперов МЧС, военные уже провели первичное разминирование, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."В Артемовске сейчас идут подготовительные мероприятия, для того чтобы МЧС и все другие профильные ведомства могли провести разминирование и подготовить уже сам город, чтобы там могли функционировать гражданские службы… Там уже провели первичное разминирование военные сапёры", - рассказал он журналистам.По словам Пушилина, решения по разминированию принимает межведомственный штаб по оказанию помощи. Он также добавил, что на полное разминирование города потребуются месяцы, так как помимо оставленных украинскими военными взрывных устройств в виде ловушек, очень много неразорвавшихся снарядов.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
артемовск
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артемовск, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика
Пушилин сообщил о первичном разминировании территории в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске уже проведено первичное разминирование территории

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Артемовск готовят к приезду саперов МЧС, военные уже провели первичное разминирование, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"В Артемовске сейчас идут подготовительные мероприятия, для того чтобы МЧС и все другие профильные ведомства могли провести разминирование и подготовить уже сам город, чтобы там могли функционировать гражданские службы… Там уже провели первичное разминирование военные сапёры", - рассказал он журналистам.
По словам Пушилина, решения по разминированию принимает межведомственный штаб по оказанию помощи. Он также добавил, что на полное разминирование города потребуются месяцы, так как помимо оставленных украинскими военными взрывных устройств в виде ловушек, очень много неразорвавшихся снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная Республика
 
 
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