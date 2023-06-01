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СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875480210.html
СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ
СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ
Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск жителя Артемовска, который передавал РФ данные о визитах в гарнизон РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:16
2023-06-01T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск жителя Артемовска, который передавал РФ данные о визитах в гарнизон военачальников ВСУ, а также пытался обнаружить дислокацию новейшего западного вооружения. "Военная контрразведка и следственные службы безопасности разоблачили еще одного предателя в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что житель Артемовска вступил в силы обороны Украины, "собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях", а также передал российской стороне "информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования вооруженных сил Украины". "В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ. Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения", - отметили в СБУ. Мужчина задержан, против него заведено уголовное дело по статье госизмена. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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в мире, украина, артемовск, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ

СБУ: житель Артемовска передавал России данные о визитах в гарнизон военачальников ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией
Сотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины во время операции по задержанию подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск жителя Артемовска, который передавал РФ данные о визитах в гарнизон военачальников ВСУ, а также пытался обнаружить дислокацию новейшего западного вооружения.
«
"Военная контрразведка и следственные службы безопасности разоблачили еще одного предателя в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины", - говорится в сообщении СБУ.
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В ведомстве утверждают, что житель Артемовска вступил в силы обороны Украины, "собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях", а также передал российской стороне "информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования вооруженных сил Украины".
«
"В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ. Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения", - отметили в СБУ.
Мужчина задержан, против него заведено уголовное дело по статье госизмена. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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