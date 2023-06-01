https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875480210.html

СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ

СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023

СБУ обвинила жителя Артемовска в передаче России данных о ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск жителя Артемовска, который передавал РФ данные о визитах в гарнизон РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:16

2023-06-01T11:16

2023-06-01T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в Telegram-канале, что выявила в рядах украинских войск жителя Артемовска, который передавал РФ данные о визитах в гарнизон военачальников ВСУ, а также пытался обнаружить дислокацию новейшего западного вооружения. "Военная контрразведка и следственные службы безопасности разоблачили еще одного предателя в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что житель Артемовска вступил в силы обороны Украины, "собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении в подразделениях", а также передал российской стороне "информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования вооруженных сил Украины". "В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ. Кроме того, злоумышленник пытался обнаружить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения", - отметили в СБУ. Мужчина задержан, против него заведено уголовное дело по статье госизмена. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

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артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, артемовск, вооруженные силы украины, служба безопасности украины