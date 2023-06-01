https://ria.ru/20230601/arkheologiya-1875386696.html
В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии
В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии - РИА Новости, 01.06.2023
В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии
В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале The Review of English Studies. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T04:01
2023-06-01T04:01
2023-06-01T04:01
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале The Review of English Studies. Профессор Джеймс Вейд наткнулся на нее при изучении "Манускрипта Хиге". По мнению эксперта, в 1480-х годах писарь скопировал ныне утерянную памятку неизвестного менестреля, выступавшего рядом с границей графств Дербишир и Ноттингемшир. "Огромный свод средневековой поэзии, песен, рассказов утерян. В рукописях обычно реликвии высокого искусства. Но данный текст — нечто другое. Он сумасбродный, напористый, чем и ценен. Стендап-комедия всегда предполагает риск, и эти записи рискованные! В них посмеиваются и над знатью, и над простыми людьми", — сказал Вейд. По мнению специалиста, есть несколько моментов, указывающих на то, что в буклете зафиксировали концерт менестреля. Три изученных текста — юмористические. Они рассчитаны на исполнение перед публикой. Например, рассказчик просит передать ему напиток. Есть шутки, которые привлекают внимание местной аудитории и демонстрируют осведомленность о жизни зрителя. Вейд предполагает, что менестрель записал выступление, потому что рассказ было трудно запомнить. "Это артист-самоучка с плохим образованием. И он создает оригинальный и ироничный материал. Большая редкость — узнать о ком-то таком, жившем в то время", — делится впечатлениями ученый.Многие менестрели, вероятно, работали днем. Например, пахарями или торговцами (peddlers). Выступали они по ночам или в выходные. Возможно, некоторые из них разъезжали по стране, а другие устраивали концерты только на нескольких площадках. Ранее сообщалось о том, что женщина нашла клад времен викингов в подвале дома свои родителей, когда проводила уборку.
https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии
В Англии нашли запись стендап-комедии в тексте XV века
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии, пишет
Phys.org со ссылкой на статью в журнале The Review of English Studies.
Профессор Джеймс Вейд наткнулся на нее при изучении "Манускрипта Хиге". По мнению эксперта, в 1480-х годах писарь скопировал ныне утерянную памятку неизвестного менестреля, выступавшего рядом с границей графств Дербишир и Ноттингемшир.
«
"Огромный свод средневековой поэзии, песен, рассказов утерян. В рукописях обычно реликвии высокого искусства. Но данный текст — нечто другое. Он сумасбродный, напористый, чем и ценен. Стендап-комедия всегда предполагает риск, и эти записи рискованные! В них посмеиваются и над знатью, и над простыми людьми", — сказал Вейд.
По мнению специалиста, есть несколько моментов, указывающих на то, что в буклете зафиксировали концерт менестреля. Три изученных текста — юмористические. Они рассчитаны на исполнение перед публикой. Например, рассказчик просит передать ему напиток. Есть шутки, которые привлекают внимание местной аудитории и демонстрируют осведомленность о жизни зрителя.
Вейд предполагает, что менестрель записал выступление, потому что рассказ было трудно запомнить.
«
"Это артист-самоучка с плохим образованием. И он создает оригинальный и ироничный материал. Большая редкость — узнать о ком-то таком, жившем в то время", — делится впечатлениями ученый.
Многие менестрели, вероятно, работали днем. Например, пахарями или торговцами (peddlers). Выступали они по ночам или в выходные. Возможно, некоторые из них разъезжали по стране, а другие устраивали концерты только на нескольких площадках.
Ранее сообщалось
о том, что женщина нашла клад времен викингов в подвале дома свои родителей, когда проводила уборку.
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