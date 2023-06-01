https://ria.ru/20230601/arkheologiya-1875386696.html

В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии

В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии - РИА Новости, 01.06.2023

В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии

В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале The Review of English Studies. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T04:01

2023-06-01T04:01

2023-06-01T04:01

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Англии нашли запись средневековой стендап-комедии, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале The Review of English Studies. Профессор Джеймс Вейд наткнулся на нее при изучении "Манускрипта Хиге". По мнению эксперта, в 1480-х годах писарь скопировал ныне утерянную памятку неизвестного менестреля, выступавшего рядом с границей графств Дербишир и Ноттингемшир. "Огромный свод средневековой поэзии, песен, рассказов утерян. В рукописях обычно реликвии высокого искусства. Но данный текст — нечто другое. Он сумасбродный, напористый, чем и ценен. Стендап-комедия всегда предполагает риск, и эти записи рискованные! В них посмеиваются и над знатью, и над простыми людьми", — сказал Вейд. По мнению специалиста, есть несколько моментов, указывающих на то, что в буклете зафиксировали концерт менестреля. Три изученных текста — юмористические. Они рассчитаны на исполнение перед публикой. Например, рассказчик просит передать ему напиток. Есть шутки, которые привлекают внимание местной аудитории и демонстрируют осведомленность о жизни зрителя. Вейд предполагает, что менестрель записал выступление, потому что рассказ было трудно запомнить. "Это артист-самоучка с плохим образованием. И он создает оригинальный и ироничный материал. Большая редкость — узнать о ком-то таком, жившем в то время", — делится впечатлениями ученый.Многие менестрели, вероятно, работали днем. Например, пахарями или торговцами (peddlers). Выступали они по ночам или в выходные. Возможно, некоторые из них разъезжали по стране, а другие устраивали концерты только на нескольких площадках. Ранее сообщалось о том, что женщина нашла клад времен викингов в подвале дома свои родителей, когда проводила уборку.

https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология