https://ria.ru/20230601/apple-1875670308.html

Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах

Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах - РИА Новости, 01.06.2023

Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах

Компания Apple Inc отрицает информацию ФСБ, согласно которой устройства iPhone использовались для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T23:52

2023-06-01T23:52

2023-06-01T23:52

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Компания Apple Inc отрицает информацию ФСБ, согласно которой устройства iPhone использовались для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб США. Ранее ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. По оценке Федеральной службы безопасности, полученная информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности, Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности". "Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Рейтер. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20230601/kiberataka-1875620922.html

https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html

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в мире, сша, apple, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии