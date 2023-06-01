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Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах - РИА Новости, 01.06.2023
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23:52 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/apple-1875670308.html
Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах
Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах - РИА Новости, 01.06.2023
Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах
Компания Apple Inc отрицает информацию ФСБ, согласно которой устройства iPhone использовались для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:52
2023-06-01T23:52
в мире
сша
apple
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Компания Apple Inc отрицает информацию ФСБ, согласно которой устройства iPhone использовались для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб США. Ранее ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. По оценке Федеральной службы безопасности, полученная информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности, Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности". "Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Рейтер. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20230601/kiberataka-1875620922.html
https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html
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в мире, сша, apple, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
В мире, США, Apple, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском ПО в своих гаджетах

Apple отрицает информацию ФСБ об использовании iPhone в шпионских целях США

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Компания Apple Inc отрицает информацию ФСБ, согласно которой устройства iPhone использовались для слежки за российскими пользователями в интересах спецслужб США.
Ранее ФСБ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. По оценке Федеральной службы безопасности, полученная информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности, Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".
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"Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Рейтер.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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В миреСШАAppleРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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