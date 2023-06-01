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В Кремле назвали неприемлемым использование смартфонов Apple на госслужбе
В Кремле назвали неприемлемым использование смартфонов Apple на госслужбе - РИА Новости, 01.06.2023
В Кремле назвали неприемлемым использование смартфонов Apple на госслужбе
Использование телефонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:32
2023-06-01T14:32
2023-06-01T14:57
apple
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россия
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общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Использование телефонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем. Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено", - сказал он.Песков также заявил, что в личных целях многие сотрудники Администрации президента РФ продолжают пользоваться такими гаджетами."Не секрет, что, конечно, в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами. Достаточно многие. Вы знаете, что у нас так в среднем по статистике где-то наверное там процентов 20-30 пользуются айфонами - IOS-системой - а процентов 80-70 пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, и здесь в администрации. Ну конечно информация заслуживает внимания. Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться", - сказал он.Песков добавил, что возможность запрета на использование таких телефонов и в личных целях будет зависеть "от рекомендаций" спецслужб.Ранее ФСБ РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html
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apple, дмитрий песков, россия, технологии, общество
Apple, Дмитрий Песков, Россия, Технологии, Общество
В Кремле назвали неприемлемым использование смартфонов Apple на госслужбе
Песков: использование смартфонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Использование телефонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Разумеется, все понимают, что все эти гаджеты абсолютно прозрачны. Здесь не нужно обманываться ничем. Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено", - сказал он.
Песков также заявил, что в личных целях многие сотрудники Администрации президента РФ продолжают пользоваться такими гаджетами.
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"Не секрет, что, конечно, в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами. Достаточно многие. Вы знаете, что у нас так в среднем по статистике где-то наверное там процентов 20-30 пользуются айфонами - IOS-системой - а процентов 80-70 пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, и здесь в администрации. Ну конечно информация заслуживает внимания. Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться", - сказал он.
Песков добавил, что возможность запрета на использование таких телефонов и в личных целях будет зависеть "от рекомендаций" спецслужб.
Ранее ФСБ
РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
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