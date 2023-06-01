https://ria.ru/20230601/albantsy-1875581077.html

Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице

Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице - РИА Новости, 01.06.2023

Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице

Несколько десятков косовских албанцев быстро прекратили демонстрацию с албанскими флагами перед мостом в Митровице, ведущим в часть города, населенную сербами,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T15:56

2023-06-01T15:56

2023-06-01T15:56

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МИТРОВИЦА, (Косово) 1 июн - РИА Новости. Несколько десятков косовских албанцев быстро прекратили демонстрацию с албанскими флагами перед мостом в Митровице, ведущим в часть города, населенную сербами, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Около сорока косовских албанцев провели демонстрацию с албанскими флагами и футболками перед мостом, разделяющим город Митровица пополам с сербским населением на севере Косово. Протестующие оставались на месте около часа, многие сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово были на месте как на албанско -, так и на населенной сербами стороне города. Также присутствовали итальянские карабинеры, которые обеспечивают безопасность на мосту. На другой стороне моста сербы не стали собираться, обстановка была спокойной. Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово выступила против протестной акции албанцев в южной части Косовска-Митровицы с намерением перейти на северную "сербскую" сторону города. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Как сообщал корреспондент РИА Новости, представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными. Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875407580.html

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в мире, нато, косово, албания