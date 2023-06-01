Рейтинг@Mail.ru
Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/albantsy-1875581077.html
Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице
Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице - РИА Новости, 01.06.2023
Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице
Несколько десятков косовских албанцев быстро прекратили демонстрацию с албанскими флагами перед мостом в Митровице, ведущим в часть города, населенную сербами,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:56
2023-06-01T15:56
в мире
нато
косово
албания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155507/58/1555075819_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_b32579e323014a81adcd5a8a5ff30a2c.jpg
МИТРОВИЦА, (Косово) 1 июн - РИА Новости. Несколько десятков косовских албанцев быстро прекратили демонстрацию с албанскими флагами перед мостом в Митровице, ведущим в часть города, населенную сербами, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Около сорока косовских албанцев провели демонстрацию с албанскими флагами и футболками перед мостом, разделяющим город Митровица пополам с сербским населением на севере Косово. Протестующие оставались на месте около часа, многие сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово были на месте как на албанско -, так и на населенной сербами стороне города. Также присутствовали итальянские карабинеры, которые обеспечивают безопасность на мосту. На другой стороне моста сербы не стали собираться, обстановка была спокойной. Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово выступила против протестной акции албанцев в южной части Косовска-Митровицы с намерением перейти на северную "сербскую" сторону города. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Как сообщал корреспондент РИА Новости, представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными. Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875407580.html
косово
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155507/58/1555075819_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e7af5ad5cbbe6a5dd52a6b670b8fbe76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, косово, албания
В мире, НАТО, Косово, Албания
Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию в Митровице

Косовские албанцы быстро прекратили свою демонстрацию на мосту к сербской части Митровице

© РИА Новости / Марко Кужавич | Перейти в медиабанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Марко Кужавич
Перейти в медиабанк
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИТРОВИЦА, (Косово) 1 июн - РИА Новости. Несколько десятков косовских албанцев быстро прекратили демонстрацию с албанскими флагами перед мостом в Митровице, ведущим в часть города, населенную сербами, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около сорока косовских албанцев провели демонстрацию с албанскими флагами и футболками перед мостом, разделяющим город Митровица пополам с сербским населением на севере Косово.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Идеальный шторм". Запад свергает последнего союзника России в Европе
Вчера, 08:00
Протестующие оставались на месте около часа, многие сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово были на месте как на албанско -, так и на населенной сербами стороне города. Также присутствовали итальянские карабинеры, которые обеспечивают безопасность на мосту.
На другой стороне моста сербы не стали собираться, обстановка была спокойной.
Ранее полиция самопровозглашенной республики Косово выступила против протестной акции албанцев в южной части Косовска-Митровицы с намерением перейти на северную "сербскую" сторону города.
Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Лидеры партии косовских сербов начали переговоры с миссией НАТО
31 мая, 19:37
Как сообщал корреспондент РИА Новости, представители крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в среду начали переговоры с командованием KFOR об обеспечении безопасности на протестах. В четверг утром косовские сербы снова массово собрались перед зданием муниципалитета Звечан, огражденным натовскими военными.
Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреНАТОКосовоАлбания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала