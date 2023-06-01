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Алаудинов: Путин досконально владеет ситуацией на Марьинском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 01.06.2023 (обновлено: 18:31 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/alaudinov-1875625982.html
Алаудинов: Путин досконально владеет ситуацией на Марьинском направлении
Алаудинов: Путин досконально владеет ситуацией на Марьинском направлении - РИА Новости, 01.06.2023
Алаудинов: Путин досконально владеет ситуацией на Марьинском направлении
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что накануне вечером у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T18:18
2023-06-01T18:31
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
апты алаудинов
рамзан кадыров
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что накануне вечером у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что глава государства "досконально владеет обстановкой и ситуацией" на Марьинском направлении.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР - на марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат". Как сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения."Состоялся разговор с верховным главнокомандующим, он позвонил вчера вечером. В беседе он проявил свою погруженность в данный участок (фронта - ред.). Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении, сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды. Он проявил "отеческую" заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Звезда".
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875549917.html
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, апты алаудинов, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров
Алаудинов: Путин досконально владеет ситуацией на Марьинском направлении

Алаудинов заявил, что Путин досконально владеет ситуацией на Марьинском направлении

© РИА НовостиАпты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости
Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что накануне вечером у него состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что глава государства "досконально владеет обстановкой и ситуацией" на Марьинском направлении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения получили приказ о передислокации сил, их зоной ответственности становятся территории ДНР - на марьинское направление переброшены спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат". Как сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинку стратегически важно освободить "в обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения.
"Состоялся разговор с верховным главнокомандующим, он позвонил вчера вечером. В беседе он проявил свою погруженность в данный участок (фронта - ред.). Я так понял, что он досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении, сказал, что это очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды. Он проявил "отеческую" заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Звезда".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Путин заявил, что не сомневается в победе России в спецоперации
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинАпты АлаудиновРамзан Кадыров
 
 
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