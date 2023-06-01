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Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией - РИА Новости, 01.06.2023
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13:39 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/aes-1875523489.html
Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией
Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией - РИА Новости, 01.06.2023
Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией
Индонезия готова приступить к совместной с Россией установке плавучих атомных электростанций, что может стать первым шагом для полноценного сотрудничества по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:39
2023-06-01T13:39
в мире
индонезия
россия
москва
владимир путин
людмила воробьева
джоко видодо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Индонезия готова приступить к совместной с Россией установке плавучих атомных электростанций, что может стать первым шагом для полноценного сотрудничества по проекту АЭС в будущем, заявил в интервью РИА Новости специальный советник министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Эго Сиахриал. В октябре 2022 года посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что РФ готова построить АЭС в новой столице Индонезии Нусантаре. Она добавила, что у России также есть технология плавучих АЭС, которые прикрепляются к большим кораблям и могут быть размещены где угодно, что делает их незаменимыми в случае стихийных бедствий. В январе 2023 года посол Индонезии в Москве Хосе Таваре отметил, что проект плавучей АЭС, предложенный "Росатомом", подходит для Индонезии. "Индонезия хотела бы сотрудничать с Россией в ядерной области. Это сотрудничество должно начаться с малых передвижных электростанций", - сказал Сиахриал. Сиахриал добавил, что в долгосрочной перспективе Индонезия "также заинтересована в создании полноценной атомной электростанции, но до этого нам необходимо работать рука об руку с Россией, чтобы убедить людей в безопасности этого проекта". "Я лично считаю, что технология уже в порядке - Россия уже усовершенствовала ее и убедилась, что российские АЭС безопасны. Тем не менее для того, чтобы внедрить технологию в Индонезии, необходимо провести дополнительную работу. Долгосрочная цель остается прежней - мы хотели бы работать над атомной станцией вместе с Россией", - подчеркнул собеседник агентства. Он также заявил, что Индонезия уже делает шаги в этом направлении и вносит изменения на законодательном уровне. Новые инициативы призваны установить, что атомная энергия является приоритетом, и определить первые шаги для ее развития. "Атомная энергия ... была включена в наш новый законопроект об энергетике и возобновляемых источниках энергии, который, наконец, скоро будет обсуждаться в парламенте. Такой прогресс весьма перспективен для Индонезии. В законопроекте будет особо отмечено, что Индонезия выиграет от небольшого ядерного реактора, который будет способен обеспечивать нас электроэнергией в течение 24 часов и может находиться на островах на небольшом участке", - пояснил Сиахриал. Летом 2022 года президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии Джоко Видодо сотрудничество в работе над ядерным проектом в Индонезии. По словам Путина, "Росатом" обладает для этого достаточным опытом, компетенцией и технологической надежностью.
https://ria.ru/20230531/indoneziya-1875244242.html
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в мире, индонезия, россия, москва, владимир путин, людмила воробьева, джоко видодо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индонезия, Россия, Москва, Владимир Путин, Людмила Воробьева, Джоко Видодо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией

В правительстве Индонезии заявили о готовности приступить к проекту плавучих АЭС с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Индонезия готова приступить к совместной с Россией установке плавучих атомных электростанций, что может стать первым шагом для полноценного сотрудничества по проекту АЭС в будущем, заявил в интервью РИА Новости специальный советник министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Эго Сиахриал.
В октябре 2022 года посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что РФ готова построить АЭС в новой столице Индонезии Нусантаре. Она добавила, что у России также есть технология плавучих АЭС, которые прикрепляются к большим кораблям и могут быть размещены где угодно, что делает их незаменимыми в случае стихийных бедствий. В январе 2023 года посол Индонезии в Москве Хосе Таваре отметил, что проект плавучей АЭС, предложенный "Росатомом", подходит для Индонезии.
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"Индонезия хотела бы сотрудничать с Россией в ядерной области. Это сотрудничество должно начаться с малых передвижных электростанций", - сказал Сиахриал.
Сиахриал добавил, что в долгосрочной перспективе Индонезия "также заинтересована в создании полноценной атомной электростанции, но до этого нам необходимо работать рука об руку с Россией, чтобы убедить людей в безопасности этого проекта".
"Я лично считаю, что технология уже в порядке - Россия уже усовершенствовала ее и убедилась, что российские АЭС безопасны. Тем не менее для того, чтобы внедрить технологию в Индонезии, необходимо провести дополнительную работу. Долгосрочная цель остается прежней - мы хотели бы работать над атомной станцией вместе с Россией", - подчеркнул собеседник агентства.
Он также заявил, что Индонезия уже делает шаги в этом направлении и вносит изменения на законодательном уровне. Новые инициативы призваны установить, что атомная энергия является приоритетом, и определить первые шаги для ее развития.
"Атомная энергия ... была включена в наш новый законопроект об энергетике и возобновляемых источниках энергии, который, наконец, скоро будет обсуждаться в парламенте. Такой прогресс весьма перспективен для Индонезии. В законопроекте будет особо отмечено, что Индонезия выиграет от небольшого ядерного реактора, который будет способен обеспечивать нас электроэнергией в течение 24 часов и может находиться на островах на небольшом участке", - пояснил Сиахриал.
Летом 2022 года президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии Джоко Видодо сотрудничество в работе над ядерным проектом в Индонезии. По словам Путина, "Росатом" обладает для этого достаточным опытом, компетенцией и технологической надежностью.
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В миреИндонезияРоссияМоскваВладимир ПутинЛюдмила ВоробьеваДжоко ВидодоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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