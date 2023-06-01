https://ria.ru/20230601/aes-1875523489.html

Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией

Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией - РИА Новости, 01.06.2023

Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией

Индонезия готова приступить к совместной с Россией установке плавучих атомных электростанций, что может стать первым шагом для полноценного сотрудничества по... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:39

2023-06-01T13:39

2023-06-01T13:39

в мире

индонезия

россия

москва

владимир путин

людмила воробьева

джоко видодо

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Индонезия готова приступить к совместной с Россией установке плавучих атомных электростанций, что может стать первым шагом для полноценного сотрудничества по проекту АЭС в будущем, заявил в интервью РИА Новости специальный советник министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Эго Сиахриал. В октябре 2022 года посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что РФ готова построить АЭС в новой столице Индонезии Нусантаре. Она добавила, что у России также есть технология плавучих АЭС, которые прикрепляются к большим кораблям и могут быть размещены где угодно, что делает их незаменимыми в случае стихийных бедствий. В январе 2023 года посол Индонезии в Москве Хосе Таваре отметил, что проект плавучей АЭС, предложенный "Росатомом", подходит для Индонезии. "Индонезия хотела бы сотрудничать с Россией в ядерной области. Это сотрудничество должно начаться с малых передвижных электростанций", - сказал Сиахриал. Сиахриал добавил, что в долгосрочной перспективе Индонезия "также заинтересована в создании полноценной атомной электростанции, но до этого нам необходимо работать рука об руку с Россией, чтобы убедить людей в безопасности этого проекта". "Я лично считаю, что технология уже в порядке - Россия уже усовершенствовала ее и убедилась, что российские АЭС безопасны. Тем не менее для того, чтобы внедрить технологию в Индонезии, необходимо провести дополнительную работу. Долгосрочная цель остается прежней - мы хотели бы работать над атомной станцией вместе с Россией", - подчеркнул собеседник агентства. Он также заявил, что Индонезия уже делает шаги в этом направлении и вносит изменения на законодательном уровне. Новые инициативы призваны установить, что атомная энергия является приоритетом, и определить первые шаги для ее развития. "Атомная энергия ... была включена в наш новый законопроект об энергетике и возобновляемых источниках энергии, который, наконец, скоро будет обсуждаться в парламенте. Такой прогресс весьма перспективен для Индонезии. В законопроекте будет особо отмечено, что Индонезия выиграет от небольшого ядерного реактора, который будет способен обеспечивать нас электроэнергией в течение 24 часов и может находиться на островах на небольшом участке", - пояснил Сиахриал. Летом 2022 года президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии Джоко Видодо сотрудничество в работе над ядерным проектом в Индонезии. По словам Путина, "Росатом" обладает для этого достаточным опытом, компетенцией и технологической надежностью.

https://ria.ru/20230531/indoneziya-1875244242.html

https://ria.ru/20230525/indoneziya-1874084259.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, москва, владимир путин, людмила воробьева, джоко видодо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"