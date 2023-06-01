https://ria.ru/20230601/aeroklub-1875637859.html

В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета

В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета - РИА Новости, 01.06.2023

В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета

В испанском городе Валенсия погиб мужчина, который собирался забрать свой летательный аппарат с площадки, где он был припаркован, но был сбит моделью самолета,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:07

2023-06-01T19:07

2023-06-01T19:07

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валенсия (город)

испания

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МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. В испанском городе Валенсия погиб мужчина, который собирался забрать свой летательный аппарат с площадки, где он был припаркован, но был сбит моделью самолета, который в этот момент заходил на посадку, передает в четверг телеканал Antena 3. По его информации, на место происшествия была направлена бригада службы скорой медицинской помощи, но к тому времени, когда они прибыли на трассу, 64-летний бизнесмен из Валенсии был уже мертв. Гражданская гвардия проведет соответствующее расследование для выяснения причин происшествия, хотя присутствовавшие при ЧП высказали мнение, что несчастный случай произошел из-за рассеянности мужчины, который пытался пересечь взлетно-посадочную полосу шириной около 17 метров в нарушение одного из правил клуба, запрещающего пересекать дорогу во время полета самолета. Сообщается также, что погибший был постоянным членом клуба.

https://ria.ru/20230529/voennyy-1874917885.html

валенсия (город)

испания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, валенсия (город), испания