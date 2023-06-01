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В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета - РИА Новости, 01.06.2023
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19:07 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/aeroklub-1875637859.html
В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета
В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета - РИА Новости, 01.06.2023
В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета
В испанском городе Валенсия погиб мужчина, который собирался забрать свой летательный аппарат с площадки, где он был припаркован, но был сбит моделью самолета,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:07
2023-06-01T19:07
в мире
валенсия (город)
испания
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МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. В испанском городе Валенсия погиб мужчина, который собирался забрать свой летательный аппарат с площадки, где он был припаркован, но был сбит моделью самолета, который в этот момент заходил на посадку, передает в четверг телеканал Antena 3. По его информации, на место происшествия была направлена бригада службы скорой медицинской помощи, но к тому времени, когда они прибыли на трассу, 64-летний бизнесмен из Валенсии был уже мертв. Гражданская гвардия проведет соответствующее расследование для выяснения причин происшествия, хотя присутствовавшие при ЧП высказали мнение, что несчастный случай произошел из-за рассеянности мужчины, который пытался пересечь взлетно-посадочную полосу шириной около 17 метров в нарушение одного из правил клуба, запрещающего пересекать дорогу во время полета самолета. Сообщается также, что погибший был постоянным членом клуба.
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в мире, валенсия (город), испания
В мире, Валенсия (город), Испания
В Валенсии посетителя аэроклуба насмерть сбила модель самолета

В испанской Валенсии посетитель аэроклуба погиб после того, как его сбила модель самолета

© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. В испанском городе Валенсия погиб мужчина, который собирался забрать свой летательный аппарат с площадки, где он был припаркован, но был сбит моделью самолета, который в этот момент заходил на посадку, передает в четверг телеканал Antena 3.
По его информации, на место происшествия была направлена бригада службы скорой медицинской помощи, но к тому времени, когда они прибыли на трассу, 64-летний бизнесмен из Валенсии был уже мертв.
Гражданская гвардия проведет соответствующее расследование для выяснения причин происшествия, хотя присутствовавшие при ЧП высказали мнение, что несчастный случай произошел из-за рассеянности мужчины, который пытался пересечь взлетно-посадочную полосу шириной около 17 метров в нарушение одного из правил клуба, запрещающего пересекать дорогу во время полета самолета. Сообщается также, что погибший был постоянным членом клуба.
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