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Захарова заявила, что Киев пытался запугать москвичей атакой дронов

Захарова заявила, что Киев пытался запугать москвичей атакой дронов - РИА Новости, 01.06.2023

Захарова заявила, что Киев пытался запугать москвичей атакой дронов

Атака БПЛА на Москву носила собой целью запугать население столицы и показать кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией, заявила... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:59

2023-06-01T14:59

2023-06-01T14:59

россия

москва

киев

мария захарова

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Атака БПЛА на Москву носила собой целью запугать население столицы и показать кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Очевидно, что акция (атака - ред.) не имела никакого военного смысла. Ее цель – запугать гражданское население, а заодно продемонстрировать зарубежным кураторам Киева его способность к продолжению противоборства с Россией", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Она отметила реакцию Запада на террористическую атаку беспилотниками: в Белом доме заявили, что "собирают информацию" и "не поддерживают атаки внутри России", а британский МИД поддержал удары по российской столице, заявив, что Украина имеет на это право. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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