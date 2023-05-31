https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875245912.html
СМИ: 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка
СМИ: 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка
Аль Пачино вновь станет отцом. 83-летний актер и 29-летняя продюсер Нур Альфаллах ждут первого совместного ребенка, сообщает TMZ. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:58
2023-05-31T10:58
2023-05-31T21:55
культура
новости культуры
аль пачино
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Аль Пачино вновь станет отцом. 83-летний актер и 29-летняя продюсер Нур Альфаллах ждут первого совместного ребенка, сообщает TMZ. Возлюбленная звезды на восьмом месяце беременности. Издание утверждает, что представитель артиста подтвердил, полученную от инсайдера информацию. У Аль Пачино уже есть трое детей: близнецы от актрисы Беверли Д’Анджело и дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант. Альфаллах ранее встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером. Рокеру тогда было 74 года, а ей — 22. Также у нее были отношения с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 61 год. Ранее сообщалось о том, что в 79 лет отцом стал Роберт Де Ниро.
https://ria.ru/20230425/znamenitosti-1867576104.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аль пачино
Культура, Новости культуры, Аль Пачино
СМИ: 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка
TMZ: 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная Нур Альфаллах ждут ребенка
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Аль Пачино вновь станет отцом. 83-летний актер и 29-летняя продюсер Нур Альфаллах ждут первого совместного ребенка, сообщает
TMZ.
Возлюбленная звезды на восьмом месяце беременности. Издание утверждает, что представитель артиста подтвердил, полученную от инсайдера информацию.
У Аль Пачино уже есть трое детей: близнецы от актрисы Беверли Д’Анджело и дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант.
Альфаллах ранее встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером. Рокеру тогда было 74 года, а ей — 22. Также у нее были отношения с миллиардером Николасом Берггрюеном, которому сейчас 61 год.
Ранее сообщалось
о том, что в 79 лет отцом стал Роберт Де Ниро.
Дэниел Рэдклифф стал отцом