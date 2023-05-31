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Почти 130 тыс. заявок отработали управляющие компании МО с начала года
Почти 130 тыс. заявок отработали управляющие компании МО с начала года - РИА Новости, 31.05.2023
Почти 130 тыс. заявок отработали управляющие компании МО с начала года
Управляющие компании Московской области с начала года отработали 129 тыс. заявок жителей. Их работу контролировала Госжилинспекция МО. Самыми популярными были... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:14
2023-05-31T17:14
2023-05-31T17:14
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Управляющие компании Московской области с начала года отработали 129 тыс. заявок жителей. Их работу контролировала Госжилинспекция МО. Самыми популярными были просьбы провести уборку в подъезде, наладить работу лифтов и восстановить освещение. Об этом сообщил телеканал "360".Глава ведомства Ольга Федина отметила, что инспекторы получили 13,5 тыс. заявок на уборку, 8,04 тыс. – на ремонт лифтов и 7,5 тыс. заявок на восстановление освещения в подъезде.Больше всего заявок отработали в Балашихе –9,1 тыс., в Одинцове –7,7 тыс. и в Ленинском округе – 6,7 тыс. Меньше всего обращений поступило из Лотошина, Черноголовки и Шаховской."По сравнению с таким же периодом прошлого года число обращений сократилось на 17,8%", – рассказала Ольга Федина.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Управляющие компании Московской области с начала года отработали 129 тыс. заявок жителей. Их работу контролировала Госжилинспекция МО. Самыми популярными были просьбы провести уборку в подъезде, наладить работу лифтов и восстановить освещение. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава ведомства Ольга Федина отметила, что инспекторы получили 13,5 тыс. заявок на уборку, 8,04 тыс. – на ремонт лифтов и 7,5 тыс. заявок на восстановление освещения в подъезде.
Больше всего заявок отработали в Балашихе –9,1 тыс., в Одинцове –7,7 тыс. и в Ленинском округе – 6,7 тыс. Меньше всего обращений поступило из Лотошина, Черноголовки и Шаховской.
"По сравнению с таким же периодом прошлого года число обращений сократилось на 17,8%", – рассказала Ольга Федина.