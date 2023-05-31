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Липецкая область готова принять жителей Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2023
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19:57 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zhiteli-1875409667.html
Липецкая область готова принять жителей Белгородской области
Липецкая область готова принять жителей Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2023
Липецкая область готова принять жителей Белгородской области
Липецкая область готовы принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области и разместить их в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Липецкой РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:57
2023-05-31T19:57
белгородская область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Липецкая область готовы принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области и разместить их в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. "Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины. Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что 50 белгородских школьников отдохнут в лагере "Прометей" в первую смену. "Дальше будем смотреть по ситуации, но совершено точно в стороне не останемся. Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идёт о безопасности детей", - добавил он. Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе. Жителей Грайворона и окрестностей эвакуировали в безопасные районы. Кроме того, приграничные муниципалитеты ежедневно обстреливаются со стороны Украины, власти фиксируют сотни прилётов. Руководство региона регулярно оказывает помощь людям, которые хотят переехать из приграничья в безопасные районы.
https://ria.ru/20230531/doklad-1875409174.html
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белгородская область, липецкая область, игорь артамонов, россия
Белгородская область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
Липецкая область готова принять жителей Белгородской области

В Липецкой области готовы принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Липецкая область готовы принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области и разместить их в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины. Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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«
"Дальше будем смотреть по ситуации, но совершено точно в стороне не останемся. Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идёт о безопасности детей", - добавил он.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе.
Жителей Грайворона и окрестностей эвакуировали в безопасные районы. Кроме того, приграничные муниципалитеты ежедневно обстреливаются со стороны Украины, власти фиксируют сотни прилётов. Руководство региона регулярно оказывает помощь людям, которые хотят переехать из приграничья в безопасные районы.
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Белгородская областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
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