https://ria.ru/20230531/zerno-1875383494.html

Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран

Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран - РИА Новости, 31.05.2023

Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран

Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:31

2023-05-31T17:31

2023-05-31T17:58

экономика

венгрия

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

восточная европа

украина

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства страны."Венгрия выступила с инициативой, чтобы ЕС как минимум до конца года продлила запрет на импорт, предоставленный пяти восточно- европейским странам, пострадавшим от зернового демпинга", - сообщили в министерстве.По словам ведомства, эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран".В Минсельхозе Венгрии также сообщили, что Будапешт попросил у ЕК финансовой поддержки для своих фермеров в вывозе зерна со складов, чтобы освободить место до начала сбора нового урожая.

https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html

венгрия

восточная европа

украина

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экономика, венгрия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточная европа, украина, еврокомиссия