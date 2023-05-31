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Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран - РИА Новости, 31.05.2023
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран
Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:31
2023-05-31T17:31
2023-05-31T17:58
экономика
венгрия
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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украина
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства страны."Венгрия выступила с инициативой, чтобы ЕС как минимум до конца года продлила запрет на импорт, предоставленный пяти восточно- европейским странам, пострадавшим от зернового демпинга", - сообщили в министерстве.По словам ведомства, эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран".В Минсельхозе Венгрии также сообщили, что Будапешт попросил у ЕК финансовой поддержки для своих фермеров в вывозе зерна со складов, чтобы освободить место до начала сбора нового урожая.
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экономика, венгрия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточная европа, украина, еврокомиссия
Экономика, Венгрия, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Восточная Европа, Украина, Еврокомиссия
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран до конца 2023 года