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Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран - РИА Новости, 31.05.2023
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17:31 31.05.2023 (обновлено: 17:58 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/zerno-1875383494.html
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран - РИА Новости, 31.05.2023
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран
Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:31
2023-05-31T17:58
экономика
венгрия
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
восточная европа
украина
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства страны."Венгрия выступила с инициативой, чтобы ЕС как минимум до конца года продлила запрет на импорт, предоставленный пяти восточно- европейским странам, пострадавшим от зернового демпинга", - сообщили в министерстве.По словам ведомства, эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран".В Минсельхозе Венгрии также сообщили, что Будапешт попросил у ЕК финансовой поддержки для своих фермеров в вывозе зерна со складов, чтобы освободить место до начала сбора нового урожая.
https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html
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экономика, венгрия, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточная европа, украина, еврокомиссия
Экономика, Венгрия, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Восточная Европа, Украина, Еврокомиссия
Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран

Венгрия предложила ЕС ограничить импорт украинского зерна в пять стран до конца 2023 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства страны.
"Венгрия выступила с инициативой, чтобы ЕС как минимум до конца года продлила запрет на импорт, предоставленный пяти восточно- европейским странам, пострадавшим от зернового демпинга", - сообщили в министерстве.
По словам ведомства, эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран".
В Минсельхозе Венгрии также сообщили, что Будапешт попросил у ЕК финансовой поддержки для своих фермеров в вывозе зерна со складов, чтобы освободить место до начала сбора нового урожая.
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ЭкономикаВенгрияЕвросоюзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Восточная ЕвропаУкраинаЕврокомиссия
 
 
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