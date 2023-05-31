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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 - РИА Новости, 31.05.2023
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11:59 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zemletryasenie-1875278092.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0 - РИА Новости, 31.05.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у полуострова Шипунский на Камчатке, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает в Telegram-канале Камчатский... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:59
2023-05-31T11:59
происшествия
камчатка
камчатский край
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у полуострова Шипунский на Камчатке, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По оперативным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, 31 мая вечером в районе полуострова Шипунский Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 4,0. Глубина залегания очага составила 49,4 километра под морским дном. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составляет 86 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20230529/zemletryasenie-1874726282.html
камчатка
камчатский край
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происшествия, камчатка, камчатский край, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петропавловск-Камчатский
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у полуострова Шипунский на Камчатке

© iStock.com / avstraliavasinДолина гейзеров на Камчатке
Долина гейзеров на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / avstraliavasin
Долина гейзеров на Камчатке . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у полуострова Шипунский на Камчатке, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает в Telegram-канале Камчатский филиал геофизической службы РАН.
«
"По оперативным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, 31 мая вечером в районе полуострова Шипунский Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 4,0. Глубина залегания очага составила 49,4 километра под морским дном. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составляет 86 километров", - говорится в сообщении.
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
На севере Сахалина произошло землетрясение
29 мая, 02:28
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-Камчатский
 
 
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