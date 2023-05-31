https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875426647.html
Белый дом: Зеленский уверял, что понимает беспокойство из-за атак на Россию
Белый дом: Зеленский уверял, что понимает беспокойство из-за атак на Россию - РИА Новости, 31.05.2023
Белый дом: Зеленский уверял, что понимает беспокойство из-за атак на Россию
Владимир Зеленский заверял США, что разделяет беспокойство Вашингтона относительно атак по территории России, заявил в среду координатор Белого дома по... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:27
2023-05-31T22:27
2023-05-31T22:31
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заверял США, что разделяет беспокойство Вашингтона относительно атак по территории России, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Зеленский сам давал нам заверения, что они с уважением относятся к беспокойству. Они понимают", - ответил он журналистам на вопрос о том, доносили ли США до Киева свою позицию относительно проведения атак по территории России. Кирби подчеркнул, что Вашингтон "ясно доносил до украинцев" свою позицию по этому вопросу. Ранее Кирби заявил, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому якобы выступают против ударов Украины по территории России.
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джон кирби
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джон Кирби
Белый дом: Зеленский уверял, что понимает беспокойство из-за атак на Россию
Кирби: Зеленский заверял США, что понимает беспокойство Вашингтона из-за атак на Россию