https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html

"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому

"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 31.05.2023

"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому

Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:23

2023-05-31T21:23

2023-05-31T21:35

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украина

москва

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

филип джиральди

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У Украины нет шансов на победу. <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров", — отметил он.По словам военного, США не прикладывают никаких усилий для прекращения конфликта, вместо этого поощряя Владимира Зеленского в его провокациях.Наилучшим вариантом для киевского режима было бы политическое урегулирование кризиса с последующим обсуждением территориальных вопросов. Тем не менее Белый дом продолжает настаивать на поддержке ВСУ "до самого конца", что может спровоцировать опасную эскалацию, подытожил Джиральди.

https://ria.ru/20230531/putin-1875381918.html

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