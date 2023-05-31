"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому

Офицер ЦРУ Джиральди призвал Зеленского признать невозможность победы Украины над Россией
"У Украины нет шансов на победу. <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров", — отметил он.
"У Украины нет шансов на победу. <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров", — отметил он.
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