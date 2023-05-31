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"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 31.05.2023 (обновлено: 21:35 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875419924.html
"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому
"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 31.05.2023
"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому
Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T21:23
2023-05-31T21:35
в мире
украина
москва
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
филип джиральди
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;У Украины нет шансов на победу. &lt;...&gt; Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров&quot;, — отметил он.По словам военного, США не прикладывают никаких усилий для прекращения конфликта, вместо этого поощряя Владимира Зеленского в его провокациях.Наилучшим вариантом для киевского режима было бы политическое урегулирование кризиса с последующим обсуждением территориальных вопросов. Тем не менее Белый дом продолжает настаивать на поддержке ВСУ "до самого конца", что может спровоцировать опасную эскалацию, подытожил Джиральди.
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в мире, украина, москва, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, филип джиральди, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Филип Джиральди, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому

Офицер ЦРУ Джиральди призвал Зеленского признать невозможность победы Украины над Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"У Украины нет шансов на победу. <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров", — отметил он.

По словам военного, США не прикладывают никаких усилий для прекращения конфликта, вместо этого поощряя Владимира Зеленского в его провокациях.
Наилучшим вариантом для киевского режима было бы политическое урегулирование кризиса с последующим обсуждением территориальных вопросов. Тем не менее Белый дом продолжает настаивать на поддержке ВСУ "до самого конца", что может спровоцировать опасную эскалацию, подытожил Джиральди.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В США назвали решение Путина, которое поставило Зеленского в тупик
Вчера, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФилип ДжиральдиРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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