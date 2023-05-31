https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875331093.html
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине - РИА Новости, 31.05.2023
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине
Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:54
2023-05-31T14:54
2023-05-31T16:03
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей"."Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева", — сказал он.По словам военного, глава киевского режима хвастался, что украинские военные уже якобы сломали хребет российской армии, но это совершенно не отражает реальную ситуацию. Нельзя забывать, что Москва имеет техническое и количественное преимущество, а ее войска хорошо обучены, обратил внимание Кривонос.Генерал отметил, что киевские чиновники регулярно оценивают состояние российских войск, при этом отказываясь обсуждать проблемы в ВСУ.
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875170695.html
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Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине
Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неспособности оценить возможности ВС России