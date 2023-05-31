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Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 31.05.2023 (обновлено: 16:03 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875331093.html
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине - РИА Новости, 31.05.2023
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине
Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:54
2023-05-31T16:03
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
сергей кривонос
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей".&quot;Я бы не расслаблялся. &lt;…&gt; Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева&quot;, — сказал он.По словам военного, глава киевского режима хвастался, что украинские военные уже якобы сломали хребет российской армии, но это совершенно не отражает реальную ситуацию. Нельзя забывать, что Москва имеет техническое и количественное преимущество, а ее войска хорошо обучены, обратил внимание Кривонос.Генерал отметил, что киевские чиновники регулярно оценивают состояние российских войск, при этом отказываясь обсуждать проблемы в ВСУ.
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, сергей кривонос, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский
Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине

Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в неспособности оценить возможности ВС России

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Фабрика новостей".
«

"Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева", — сказал он.

По словам военного, глава киевского режима хвастался, что украинские военные уже якобы сломали хребет российской армии, но это совершенно не отражает реальную ситуацию. Нельзя забывать, что Москва имеет техническое и количественное преимущество, а ее войска хорошо обучены, обратил внимание Кривонос.
Генерал отметил, что киевские чиновники регулярно оценивают состояние российских войск, при этом отказываясь обсуждать проблемы в ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В США унизили планирующего контрнаступление Зеленского тремя словами
30 мая, 19:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинСергей КривоносВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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