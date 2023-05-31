https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875229515.html

Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети

Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети - РИА Новости, 31.05.2023

Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Зеленского, который в интервью корейскому изданию Chosun заявил, что после окончания конфликта... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:51

2023-05-31T08:51

2023-05-31T09:34

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Зеленского, который в интервью корейскому изданию Chosun заявил, что после окончания конфликта на Украине следующей целью Владимира Путина якобы станет Белоруссия. "Ведь именно для этого Белоруссии дали ядерное оружие?" — поинтересовался один из комментаторов. "Зеленский уже не знает, как еще можно привлечь внимание Запада", — поддержал другой. "Какая чушь", — отметил третий. "Все, что вам нужно было сделать, это не входить в НАТО", — посоветовал еще один пользователь. "В прошлый раз Зеленский соврал о том, что Путин планировал вторгнуться в Европу", — заключили читатели. Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, утверждения о том, что республика якобы войдет в состав России — выдумка Запада. По его словам, власти обоих государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

https://ria.ru/20230529/aziya-1874429523.html

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белоруссия

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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, владимир путин, россия, александр лукашенко