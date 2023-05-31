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Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети
Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети - РИА Новости, 31.05.2023
Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Зеленского, который в интервью корейскому изданию Chosun заявил, что после окончания конфликта... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:51
2023-05-31T08:51
2023-05-31T09:34
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Зеленского, который в интервью корейскому изданию Chosun заявил, что после окончания конфликта на Украине следующей целью Владимира Путина якобы станет Белоруссия. "Ведь именно для этого Белоруссии дали ядерное оружие?" — поинтересовался один из комментаторов. "Зеленский уже не знает, как еще можно привлечь внимание Запада", — поддержал другой. "Какая чушь", — отметил третий. "Все, что вам нужно было сделать, это не входить в НАТО", — посоветовал еще один пользователь. "В прошлый раз Зеленский соврал о том, что Путин планировал вторгнуться в Европу", — заключили читатели. Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, утверждения о том, что республика якобы войдет в состав России — выдумка Запада. По его словам, власти обоих государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко
Слова Зеленского о "следующей цели Путина" вызвали шок в Сети
Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о следующей цели Путина после Украины
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter активно обсуждают слова президента Украины Зеленского, который в интервью корейскому изданию Chosun
заявил, что после окончания конфликта на Украине следующей целью Владимира Путина якобы станет Белоруссия.
"Ведь именно для этого Белоруссии дали ядерное оружие?" — поинтересовался один из комментаторов.
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"Зеленский уже не знает, как еще можно привлечь внимание Запада", — поддержал другой.
"Какая чушь", — отметил третий.
"Все, что вам нужно было сделать, это не входить в НАТО", — посоветовал еще один пользователь.
"В прошлый раз Зеленский соврал о том, что Путин планировал вторгнуться в Европу", — заключили читатели.
Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, утверждения о том, что республика якобы войдет в состав России — выдумка Запада. По его словам, власти обоих государств достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования.
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