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Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 31.05.2023
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17:07 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875377122.html
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах
Профилактическая система здравоохранения в новых регионах была практически разрушена, а в ряде населенных пунктов первичного звена здравоохранения нет, заявила... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:07
2023-05-31T17:07
общество
здоровье - общество
россия
украина
татьяна голикова
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Профилактическая система здравоохранения в новых регионах была практически разрушена, а в ряде населенных пунктов первичного звена здравоохранения нет, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована... в новых регионах в том числе и в силу износа, а в некоторых населенных пунктах новых регионов вообще в отсутствие первичного звена здравоохранения, потому что система профилактическая в период Украины была практически полностью разрушена", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
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общество, здоровье - общество, россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, донбасс, запорожская область, харьковская область, луганская область, донецкая народная республика
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Донбасс, Запорожская область, Харьковская область, Луганская область, Донецкая Народная Республика
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах

Голикова: профилактическая система здравоохранения в новых регионах была почти разрушена

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Профилактическая система здравоохранения в новых регионах была практически разрушена, а в ряде населенных пунктов первичного звена здравоохранения нет, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована... в новых регионах в том числе и в силу износа, а в некоторых населенных пунктах новых регионов вообще в отсутствие первичного звена здравоохранения, потому что система профилактическая в период Украины была практически полностью разрушена", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаТатьяна ГоликоваВладимир ПутинДонбассЗапорожская областьХарьковская областьЛуганская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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