https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875377122.html
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах
Профилактическая система здравоохранения в новых регионах была практически разрушена, а в ряде населенных пунктов первичного звена здравоохранения нет, заявила... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:07
2023-05-31T17:07
2023-05-31T17:07
общество
здоровье - общество
россия
украина
татьяна голикова
владимир путин
донбасс
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_eb22b131a5ff4079b9db4eee85b2f769.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Профилактическая система здравоохранения в новых регионах была практически разрушена, а в ряде населенных пунктов первичного звена здравоохранения нет, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована... в новых регионах в том числе и в силу износа, а в некоторых населенных пунктах новых регионов вообще в отсутствие первичного звена здравоохранения, потому что система профилактическая в период Украины была практически полностью разрушена", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20230531/dispanserizatsiya-1875350928.html
россия
украина
донбасс
запорожская область
харьковская область
луганская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591264170_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_7741c6f520adf73e75c77eaaf0778f40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, донбасс, запорожская область, харьковская область, луганская область, донецкая народная республика
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Донбасс, Запорожская область, Харьковская область, Луганская область, Донецкая Народная Республика
Голикова оценила состояние системы здравоохранения в новых регионах
Голикова: профилактическая система здравоохранения в новых регионах была почти разрушена