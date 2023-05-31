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Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
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16:09 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875356125.html
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов
До конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов здравоохранения в новых регионах, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:09
2023-05-31T16:09
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. До конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов здравоохранения в новых регионах, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Уже восстановлено 87 объектов здравоохранения. И до конца этого года планируется завершить еще 98 объектов", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. Она уточнила, что также в планах на этот год оснащение онкологических диспансеров и сосудистых отделений.
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общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов

Зампред Голикова: планируется восстановить 98 объектов здравоохранения новых регионов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. До конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов здравоохранения в новых регионах, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«
"Уже восстановлено 87 объектов здравоохранения. И до конца этого года планируется завершить еще 98 объектов", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Она уточнила, что также в планах на этот год оснащение онкологических диспансеров и сосудистых отделений.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдоровье - Общество
 
 
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