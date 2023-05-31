https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875356125.html
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов
До конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов здравоохранения в новых регионах, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:09
2023-05-31T16:09
2023-05-31T16:09
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861582661_0:23:2006:1151_1920x0_80_0_0_e46f33be18b4531161d8e764d8db75e9.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. До конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов здравоохранения в новых регионах, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Уже восстановлено 87 объектов здравоохранения. И до конца этого года планируется завершить еще 98 объектов", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. Она уточнила, что также в планах на этот год оснащение онкологических диспансеров и сосудистых отделений.
https://ria.ru/20230531/dispanserizatsiya-1875350928.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861582661_79:0:1927:1386_1920x0_80_0_0_d258e26338785a63ad15581663c34f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова рассказала о восстановлении медучреждений новых регионов
Зампред Голикова: планируется восстановить 98 объектов здравоохранения новых регионов