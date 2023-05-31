https://ria.ru/20230531/zarplaty-1875405043.html
Рост реальных зарплат в России составил 2,7 процента в годовом выражении
Рост реальных зарплат в России составил 2,7 процента в годовом выражении - РИА Новости, 31.05.2023
Рост реальных зарплат в России составил 2,7 процента в годовом выражении
Реальные зарплаты в России в марте выросли на 2,7% в годовом выражении после роста на 2% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 1,9% по сравнению с РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:18
2023-05-31T19:18
2023-05-31T19:19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в марте выросли на 2,7% в годовом выражении после роста на 2% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В марте по сравнению с февралем текущего года реальные зарплаты в РФ выросли на 9,1%. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2023 года составила 71 334 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 6,3%", - говорится в сообщении. В номинальном выражении зарплаты в России в марте выросли на 9,5% по сравнению с февралем, по итогам первого квартала - на 10,7% год к году. В докладе статистического ведомства также улучшены данные по динамике реальных зарплат в РФ в 2022 году. В соответствии с обновленными данными реальные зарплаты в прошлом году выросли на 0,3% (предварительная оценка соответствовала спаду на 1%). По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в 2023 году вырастут на 5,4%.
https://ria.ru/20230329/mrot-1861574514.html
https://ria.ru/20230329/zarplata-1861563238.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост реальных зарплат в России составил 2,7 процента в годовом выражении
Росстат: реальные зарплаты в марте выросли на 2,7 процента в годовом выражении