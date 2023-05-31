https://ria.ru/20230531/zapret-1875216071.html
Польский запрет на грузовики из России не скажется на доступности товаров
Польский запрет на грузовики из России не скажется на доступности товаров - РИА Новости, 31.05.2023
Польский запрет на грузовики из России не скажется на доступности товаров
Введение Польшей запрета на въезд для российских грузовиков не скажется в среднесрочной перспективе на поставках отечественных ритейлеров, а также на... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T02:37
2023-05-31T02:37
2023-05-31T02:37
польша
экономика
россия
игорь караваев
мариуш каминьский
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Введение Польшей запрета на въезд для российских грузовиков не скажется в среднесрочной перспективе на поставках отечественных ритейлеров, а также на доступности товаров в стране, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В понедельник было опубликовано постановление министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского, согласно которому, страна с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. "В среднесрочной перспективе запрет не скажется ни на поставках ритейлеров, ни на доступности товаров для потребителя. Перестанет ездить через Польшу очень небольшое количество российских транспортных средств, которые после введенного ранее запрета на въезд в Евросоюз могли продолжать въезжать в ЕС в виде исключения по направляемым в правительства соответствующих стран запросам европейских производителей", - заявил Караваев. Председатель президиума АКОРТ подчеркнул, что более 90% продовольственных товаров на полках магазинов в России являются продукцией отечественного производства, а поставки непродовольственных товаров диверсифицированы и во многом переориентированы на дружественные страны. РИА Новости также направило запрос крупным ритейлерам.
https://ria.ru/20230530/dostavka-1875136835.html
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польша, экономика, россия, игорь караваев, мариуш каминьский, евросоюз
Польша, Экономика, Россия, Игорь Караваев, Мариуш Каминьский, Евросоюз
Польский запрет на грузовики из России не скажется на доступности товаров
АКОРТ: польский запрет на грузовики из России не скажется на доступности товаров в стране