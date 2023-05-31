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Минтруд предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости - РИА Новости, 31.05.2023
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10:46 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/zanyatost-1875252385.html
Минтруд предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости
Минтруд предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости - РИА Новости, 31.05.2023
Минтруд предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости
Понятие "частичной занятости" предлагается законодательно закрепить для того, чтобы люди, осуществляющие уход за ребенком, могли совмещать дистанционную работу... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:46
2023-05-31T10:46
россия
общество
антон котяков
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Понятие "частичной занятости" предлагается законодательно закрепить для того, чтобы люди, осуществляющие уход за ребенком, могли совмещать дистанционную работу или подработку и получение пособия, заявил министр труда РФ Антон Котяков. "У нас на сегодняшний день есть ряд мер социальной поддержки, которые выплачиваются людям в части компенсации ими утраченного заработка: тем, кто осуществляет уход за инвалидами, либо уход за ребенком. И компенсация в части утраченного заработка не предполагает, что мама в этот период может работать, либо осуществляющий уход за инвалидом человек может работать. Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса "частичной занятости", который позволял бы совмещать маме либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода", - сказал Котяков после встречи с членами комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов. По его словам, закрепление законодательно этого понятия устранит данный правовой вакуум. Тогда будет возможно в тех актах, которые определяют основания для выплаты социального пособия, прописать, что для этой категории граждан возможна частичная занятость, пояснил министр. "Частичной занятости, как определения нигде нет, и мы как раз хотим ее определить…Само закрепление понятия нужно сделать. У нас сейчас рынок труда трансформируется, появляется возможность дистанционной работы", - указал Котяков. Также он отметил, что сейчас судебные разбирательства решаются в пользу мам. Число вакансий с частичной занятостью в России в мае выросло на 32% за год, такой наем более выгоден компаниям по сравнению с содержанием штатных сезонных работников, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".
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россия, общество, антон котяков, госдума рф
Россия, Общество, Антон Котяков, Госдума РФ
Минтруд предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости

Глава Минтруда Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Понятие "частичной занятости" предлагается законодательно закрепить для того, чтобы люди, осуществляющие уход за ребенком, могли совмещать дистанционную работу или подработку и получение пособия, заявил министр труда РФ Антон Котяков.
"У нас на сегодняшний день есть ряд мер социальной поддержки, которые выплачиваются людям в части компенсации ими утраченного заработка: тем, кто осуществляет уход за инвалидами, либо уход за ребенком. И компенсация в части утраченного заработка не предполагает, что мама в этот период может работать, либо осуществляющий уход за инвалидом человек может работать. Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса "частичной занятости", который позволял бы совмещать маме либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода", - сказал Котяков после встречи с членами комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов.
По его словам, закрепление законодательно этого понятия устранит данный правовой вакуум. Тогда будет возможно в тех актах, которые определяют основания для выплаты социального пособия, прописать, что для этой категории граждан возможна частичная занятость, пояснил министр.
"Частичной занятости, как определения нигде нет, и мы как раз хотим ее определить…Само закрепление понятия нужно сделать. У нас сейчас рынок труда трансформируется, появляется возможность дистанционной работы", - указал Котяков.
Также он отметил, что сейчас судебные разбирательства решаются в пользу мам.
Число вакансий с частичной занятостью в России в мае выросло на 32% за год, такой наем более выгоден компаниям по сравнению с содержанием штатных сезонных работников, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".
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