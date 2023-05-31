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В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии - РИА Новости, 31.05.2023
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14:20 31.05.2023
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии
В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии - РИА Новости, 31.05.2023
В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии
В ГД внесен пакет проектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы, соответствующие составы предлагается... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:20
2023-05-31T14:20
общество
россия
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В ГД внесен пакет проектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы, соответствующие составы предлагается одновременно ввести в КОАП и УК РФ, за повторную передачу будет грозить до 2 лет лишения свободы, документы размещены в думской электронной базе. Как объяснил ранее глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, передача телефонов в колонии влечет за собой создание мошеннических колл-центров и координацию сообщников, давление на свидетелей, организацию новых преступлений. "Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, налагаемого за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, установив его в размере от 5 до 10 тыс. руб.", - сказано в пояснительной записке. Также как объяснял Хинштейн, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации — он будет нести административную ответственность - 25–50 тыс. руб. При повторном задержании — наступает уже уголовная ответственность. По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы. Ранее правительство и Верховный суд дали положительные отзывы на законопроекты, добавил Хинштейн.
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общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии

В Госдуму внесли пакет проектов об ужесточении наказания за передачу телефонов в колонии

© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Исправительная колония общего режима . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В ГД внесен пакет проектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы, соответствующие составы предлагается одновременно ввести в КОАП и УК РФ, за повторную передачу будет грозить до 2 лет лишения свободы, документы размещены в думской электронной базе.
Как объяснил ранее глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, передача телефонов в колонии влечет за собой создание мошеннических колл-центров и координацию сообщников, давление на свидетелей, организацию новых преступлений.
«
"Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, налагаемого за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, установив его в размере от 5 до 10 тыс. руб.", - сказано в пояснительной записке.
Также как объяснял Хинштейн, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации — он будет нести административную ответственность - 25–50 тыс. руб. При повторном задержании — наступает уже уголовная ответственность. По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы.
Ранее правительство и Верховный суд дали положительные отзывы на законопроекты, добавил Хинштейн.
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