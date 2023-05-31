https://ria.ru/20230531/zakonoproekt-1875320909.html

В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии

В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии - РИА Новости, 31.05.2023

В Госдуме предложили ужесточить наказание за передачу телефонов в колонии

В ГД внесен пакет проектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы, соответствующие составы предлагается... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

2023-05-31T14:20

общество

россия

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В ГД внесен пакет проектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы, соответствующие составы предлагается одновременно ввести в КОАП и УК РФ, за повторную передачу будет грозить до 2 лет лишения свободы, документы размещены в думской электронной базе. Как объяснил ранее глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, передача телефонов в колонии влечет за собой создание мошеннических колл-центров и координацию сообщников, давление на свидетелей, организацию новых преступлений. "Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, налагаемого за передачу либо попытку передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, установив его в размере от 5 до 10 тыс. руб.", - сказано в пояснительной записке. Также как объяснял Хинштейн, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации — он будет нести административную ответственность - 25–50 тыс. руб. При повторном задержании — наступает уже уголовная ответственность. По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до 2 лет лишения свободы. Ранее правительство и Верховный суд дали положительные отзывы на законопроекты, добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20171223/1511565644.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)