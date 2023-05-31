https://ria.ru/20230531/zakharova-1875427432.html
Захарова обвинила Санду во лжи об отношениях России и Молдавии
Захарова обвинила Санду во лжи об отношениях России и Молдавии - РИА Новости, 31.05.2023
Захарова обвинила Санду во лжи об отношениях России и Молдавии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова президента Молдавии Майи Санду, что между двумя странами никогда не было взаимоуважения. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:34
2023-05-31T22:34
2023-05-31T22:34
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кишинев
мария захарова
майя санду
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова президента Молдавии Майи Санду, что между двумя странами никогда не было взаимоуважения. Санду ранее заявила, что в отношениях с Россией у республики никогда не было взаимоуважения, хотя, по ее словам, Кишинев прилагал для этого немало усилий. "Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и её людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно", - написала Захарова в телеграм-канале. По ее словам, "взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык".
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Майя Санду
Захарова обвинила Санду во лжи об отношениях России и Молдавии
Захарова назвала ложью слова Санду, что у Молдавии с Россией не было взаимоуважения