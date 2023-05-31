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У украинцев возникли проблемы с получением загранпаспортов - РИА Новости, 31.05.2023
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13:21 31.05.2023 (обновлено: 13:45 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/zagranpasport-1875301637.html
У украинцев возникли проблемы с получением загранпаспортов
У украинцев возникли проблемы с получением загранпаспортов - РИА Новости, 31.05.2023
У украинцев возникли проблемы с получением загранпаспортов
Граждане Украины, проживающие за рубежом, не могут получить загранпаспорта из-за сбоя в работе полиграфического комбината, пишет интернет-издание "Страна" со... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:21
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украина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за рубежом, не могут получить загранпаспорта из-за сбоя в работе полиграфического комбината, пишет интернет-издание "Страна" со ссылкой на консула в Черногории Михаила Шматова. "На полиграфкомбинате "Украина", который централизованно печатает загранпаспорта, произошел сбой. Из-за чего ни один из паспортов, оформленных проживающими за границей украинцами после начала марта, еще не напечатан", — говорится в публикации. Уточняется, что такая ситуация сложилась во всех посольствах. Представители полиграфкомбината не стали комментировать информацию о сбое, заявив, что работают по договору с МИД и посоветовав со всеми проблемами обращаться туда или в консульство.
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Украина
У украинцев возникли проблемы с получением загранпаспортов

Украинцы не могут получить загранпаспорта из-за сбоя в работе полиграфкомбината "Украина"

© AP Photo / Sergei ChuzavkovЦентр выдачи загранпаспортов в Киеве
Центр выдачи загранпаспортов в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Центр выдачи загранпаспортов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Граждане Украины, проживающие за рубежом, не могут получить загранпаспорта из-за сбоя в работе полиграфического комбината, пишет интернет-издание "Страна" со ссылкой на консула в Черногории Михаила Шматова.
"На полиграфкомбинате "Украина", который централизованно печатает загранпаспорта, произошел сбой. Из-за чего ни один из паспортов, оформленных проживающими за границей украинцами после начала марта, еще не напечатан", — говорится в публикации.
Уточняется, что такая ситуация сложилась во всех посольствах.
Представители полиграфкомбината не стали комментировать информацию о сбое, заявив, что работают по договору с МИД и посоветовав со всеми проблемами обращаться туда или в консульство.
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