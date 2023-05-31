https://ria.ru/20230531/wildberries-1875374117.html

Бакальчук попросила власти отложить госрегулирование маркетплейсов

Бакальчук попросила власти отложить госрегулирование маркетплейсов - РИА Новости, 31.05.2023

Бакальчук попросила власти отложить госрегулирование маркетплейсов

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к властям с просьбой отложить госрегулирование отрасли электронной торговли и заявила, что в ближайшее... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:57

2023-05-31T16:57

2023-05-31T16:57

экономика

россия

татьяна бакальчук

wildberries

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к властям с просьбой отложить госрегулирование отрасли электронной торговли и заявила, что в ближайшее время компания планирует изменить стратегию внешних коммуникаций и стать более открытой. "Мы очень хорошо понимаем, что возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так", - заявила она, выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2023". Она подчеркнула, что сейчас, по ее мнению, происходит формирование новой экономики, "платформенной, как нам кажется". "Мы все вместе стараемся сделать так, чтобы она выстраивалась правильно, прозрачно, с понятными принципами. Мы за саморегулирование и готовы утроить наши усилия, чтобы это все сделать успешным", - подчеркнула Бакальчук. Говоря о своей компании, она добавила, что видит основной задачей повышение открытости Wildberries. "Основная наша задача, мы же постоянно анализируем всю ситуацию, в том, что мы видим, что нам нужно действительно быть более открытыми, выстраивать другие коммуникации, по-другому, выстраивать получение обратной связи от непосредственно тех людей, которых касается наша платформа. В ближайшее время мы, наверное, предоставим наш план для СМИ и для госорганов", - добавила Бакальчук. Перед этим статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, также выступая на форуме, заявил, что министерство не исключает возможность введения дополнительного регулирования для отрасли электронной коммерции, в том числе для маркетплейсов. Предложив, в числе прочего, вместе подумать и над вопросом выработки регулирования интернет-торговли. В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов - по предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество - сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании". 23 мая в главном офисе Wildberries в Москве собрались порядка 70 человек с требованием о разблокировке их аккаунтов, передавал корреспондент РИА Новости. По словам руководителя инициативной группы Максима Громова, всего у более чем 300 юрлиц были заблокированы на счетах 2,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230529/wildberries-1874854503.html

https://ria.ru/20230526/wildberries-1874329963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, татьяна бакальчук, wildberries