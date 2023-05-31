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Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки - РИА Новости, 31.05.2023
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10:58 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html
Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки
Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки - РИА Новости, 31.05.2023
Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки
Суд признал виновным в получении взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего руководителя федеральной службы по надзору в сфере... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:58
2023-05-31T10:58
происшествия
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
взятка
россия
красноярск
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Красноярскому краю и Республике Тыва Андрея Калинина, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, в ноябре 2018 года к Калинину обратился его заместитель с просьбой за деньги оказывать содействие предпринимателям в оперативном получении разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу. Заручившись согласием, заместитель выступил в роли посредника при передаче взяток обвиняемому. После получения денег мужчина давал указания подчиненным сотрудникам о выдаче разрешительной документации, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы в сжатые сроки. "Всего за декабрь 2018 года от разных предпринимателей он получил 800 тысяч рублей... Сегодня Центральный районный суд Красноярска приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, а также лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе прений прокурор просил суд назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал. Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности, так как активно помогали следствию.
https://ria.ru/20230529/vzyatka-1874774702.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), взятка, россия, красноярск, республика тыва
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Взятка, Россия, Красноярск, Республика Тыва
Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки

Экс-глава красноярского Росприроднадзора Калинин получил восемь лет колонии за взятки

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Красноярскому краю и Республике Тыва Андрея Калинина, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в ноябре 2018 года к Калинину обратился его заместитель с просьбой за деньги оказывать содействие предпринимателям в оперативном получении разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу. Заручившись согласием, заместитель выступил в роли посредника при передаче взяток обвиняемому. После получения денег мужчина давал указания подчиненным сотрудникам о выдаче разрешительной документации, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы в сжатые сроки.
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29 мая, 11:19
"Всего за декабрь 2018 года от разных предпринимателей он получил 800 тысяч рублей... Сегодня Центральный районный суд Красноярска приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, а также лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе прений прокурор просил суд назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал.
Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности, так как активно помогали следствию.
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ПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ВзяткаРоссияКрасноярскРеспублика Тыва
 
 
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