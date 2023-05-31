https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html

Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки

Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки - РИА Новости, 31.05.2023

Экс-главе красноярского Росприроднадзора дали восемь лет тюрьмы за взятки

Суд признал виновным в получении взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего руководителя федеральной службы по надзору в сфере... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:58

2023-05-31T10:58

2023-05-31T10:58

происшествия

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

взятка

россия

красноярск

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Красноярскому краю и Республике Тыва Андрея Калинина, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, в ноябре 2018 года к Калинину обратился его заместитель с просьбой за деньги оказывать содействие предпринимателям в оперативном получении разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу. Заручившись согласием, заместитель выступил в роли посредника при передаче взяток обвиняемому. После получения денег мужчина давал указания подчиненным сотрудникам о выдаче разрешительной документации, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы в сжатые сроки. "Всего за декабрь 2018 года от разных предпринимателей он получил 800 тысяч рублей... Сегодня Центральный районный суд Красноярска приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, а также лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе прений прокурор просил суд назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал. Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности, так как активно помогали следствию.

https://ria.ru/20230529/vzyatka-1874774702.html

https://ria.ru/20230527/vzyatki-1874488248.html

красноярский край

россия

красноярск

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), взятка, россия, красноярск, республика тыва