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Самарская область выплатит бойцам новых подразделений по 150 тысяч рублей

Самарская область выплатит бойцам новых подразделений по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 31.05.2023

Самарская область выплатит бойцам новых подразделений по 150 тысяч рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о выплатах в регионе контрактникам вновь формируемых подразделений в размере 150 тысяч рублей,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:13

2023-05-31T16:13

2023-05-31T16:13

самарская область

дмитрий азаров

сво

спецоперация

социальные выплаты

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о выплатах в регионе контрактникам вновь формируемых подразделений в размере 150 тысяч рублей, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Азаров провел встречу с представителями командования самарского гарнизона. Во встрече также приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.Участники обсудили процесс формирования новых воинских подразделений, а также процесс подготовки военнослужащих, выразивших желание защищать Родину. Контрактники, зачисленные во вновь формируемые подразделения, будут должны пройти боевое слаживание – на это уйдет несколько месяцев.Глава региона подчеркнул, что Самарская область предусмотрит дополнительные средства, чтобы в этот период поддержать семьи защитников. На территории региона единовременная выплата бойцам, которые заключат контракт на службу во вновь создаваемых подразделениях, составит 150 тысяч рублей. Также бойцы получат и единовременную выплату от министерства обороны - 195 тысяч рублей."Понимая важность задач, принимаю решение. На территории Самарской области военнослужащим, которые будут призваны во вновь формируемые подразделения, будет назначена единовременная доплата в размере 150 тысяч рублей. Надеюсь, это позволит нашим бойцам качественно подготовиться, не торопясь в зону специальной военной операции, а имея запас времени для боевого слаживания", - отметил Азаров.Представитель командования Самарского гарнизона поблагодарил губернатора за принятое решение и за его внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей в целом."Знаю, что вы постоянно посещаете районы расположения соединений, подразделений. Я думаю, что все у нас получится благодаря Самарской области, и качество подготовки будет на уровне, который позволит нам выполнить задачи", - отметил он.По данным пресс-службы, командировки в зону СВО глава региона проводит регулярно. На прошлой неделе Азаров передал подразделениям, где проходят службу самарские бойцы, свыше 30 единиц крупной автомобильной спецтехники и легковых машин, а также дополнительное оборудование.

https://ria.ru/20230524/spetstekhnika-1873864991.html

самарская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, сво, спецоперация, социальные выплаты