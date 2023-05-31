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В Ленинградской области установили региональные выплаты для бойцов ЧВК - РИА Новости, 31.05.2023
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13:13 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/vyplaty-1875295924.html
В Ленинградской области установили региональные выплаты для бойцов ЧВК
В Ленинградской области установили региональные выплаты для бойцов ЧВК - РИА Новости, 31.05.2023
В Ленинградской области установили региональные выплаты для бойцов ЧВК
Участники частных военных компаний (ЧВК) причислены к получателям выплат, установленных правительством Ленинградской области на случай ранения или гибели... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:13
2023-05-31T13:13
россия
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Участники частных военных компаний (ЧВК) причислены к получателям выплат, установленных правительством Ленинградской области на случай ранения или гибели военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении/гибели для бойцов ЧВК — организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе СВО… Ранее выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти", - говорится в сообщении. В случае ранения из бюджета Ленинградской области выплачивается от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Выплаты в случае гибели военнослужащего составляют 2 миллиона рублей.
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россия, ленинградская область, александр дрозденко, безопасность
Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность
В Ленинградской области установили региональные выплаты для бойцов ЧВК

В Ленинградской области бойцов ЧВК причислили к получателям региональных выплат военным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Участники частных военных компаний (ЧВК) причислены к получателям выплат, установленных правительством Ленинградской области на случай ранения или гибели военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении/гибели для бойцов ЧВК — организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе СВО… Ранее выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти", - говорится в сообщении.
В случае ранения из бюджета Ленинградской области выплачивается от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Выплаты в случае гибели военнослужащего составляют 2 миллиона рублей.
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РоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоБезопасность
 
 
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