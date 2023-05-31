https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2023
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:03
2023-05-31T14:03
2023-05-31T14:04
политика
россия
элла памфилова
цик рф
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_0:306:2810:1887_1920x0_80_0_0_d16428549e556c62a3b85525ca1e6bac.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в стране, особенно президентские. "И вы на своём информационном фронте, мы на своём электоральном фронте, поскольку мы уже сейчас ощущаем и знаем, какая идёт тоже подготовка к тому, чтобы снести наши выборы и дискредитировать, особенно президентские. И очень важно работать на опережение, очень важно наступать, очень важно разбивать в пух и прав и на электоральном фронте, и с помощью информации то, что делают наши враги", - сказала Памфилова. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_128:0:2693:1924_1920x0_80_0_0_58688b2abbb08245a8a6e187741e311c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова заявила, что знает, какая идет подготовка к дискредитации выборов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в стране, особенно президентские.
"И вы на своём информационном фронте, мы на своём электоральном фронте, поскольку мы уже сейчас ощущаем и знаем, какая идёт тоже подготовка к тому, чтобы снести наши выборы и дискредитировать, особенно президентские. И очень важно работать на опережение, очень важно наступать, очень важно разбивать в пух и прав и на электоральном фронте, и с помощью информации то, что делают наши враги", - сказала Памфилова.
В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.
Качиньский обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах в Польше