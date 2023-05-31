https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html

В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова

В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2023

В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:03

2023-05-31T14:03

2023-05-31T14:04

политика

россия

элла памфилова

цик рф

выборы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в стране, особенно президентские. "И вы на своём информационном фронте, мы на своём электоральном фронте, поскольку мы уже сейчас ощущаем и знаем, какая идёт тоже подготовка к тому, чтобы снести наши выборы и дискредитировать, особенно президентские. И очень важно работать на опережение, очень важно наступать, очень важно разбивать в пух и прав и на электоральном фронте, и с помощью информации то, что делают наши враги", - сказала Памфилова. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы