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В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2023
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14:03 31.05.2023 (обновлено: 14:04 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.05.2023
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:03
2023-05-31T14:04
политика
россия
элла памфилова
цик рф
выборы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в стране, особенно президентские. "И вы на своём информационном фронте, мы на своём электоральном фронте, поскольку мы уже сейчас ощущаем и знаем, какая идёт тоже подготовка к тому, чтобы снести наши выборы и дискредитировать, особенно президентские. И очень важно работать на опережение, очень важно наступать, очень важно разбивать в пух и прав и на электоральном фронте, и с помощью информации то, что делают наши враги", - сказала Памфилова. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф, выборы
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы
В ЦИК знают о подготовке к дискредитации выборов, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова заявила, что знает, какая идет подготовка к дискредитации выборов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости, что в Центризбиркоме России уже сейчас ощущают и знают, какая идёт подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в стране, особенно президентские.
"И вы на своём информационном фронте, мы на своём электоральном фронте, поскольку мы уже сейчас ощущаем и знаем, какая идёт тоже подготовка к тому, чтобы снести наши выборы и дискредитировать, особенно президентские. И очень важно работать на опережение, очень важно наступать, очень важно разбивать в пух и прав и на электоральном фронте, и с помощью информации то, что делают наши враги", - сказала Памфилова.
В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.
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