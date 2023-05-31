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В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом - РИА Новости, 31.05.2023
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12:49 31.05.2023 (обновлено: 12:57 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/vstrecha-1875288391.html
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:49
2023-05-31T12:57
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
политика
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - сказал Песков журналистам. Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, политика, президентские выборы в турции
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Президентские выборы в Турции
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом

Песков: Путин и Эрдоган подтвердили намерение встретиться в обозримой перспективе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - сказал Песков журналистам.
Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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РоссияТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаПрезидентские выборы в Турции
 
 
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