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В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом

В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом - РИА Новости, 31.05.2023

В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:49

2023-05-31T12:49

2023-05-31T12:57

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

политика

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - сказал Песков журналистам. Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.

https://ria.ru/20230530/erdogan-1874982819.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, политика, президентские выборы в турции