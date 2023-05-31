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В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:49
2023-05-31T12:49
2023-05-31T12:57
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
политика
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - сказал Песков журналистам. Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
https://ria.ru/20230530/erdogan-1874982819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, политика, президентские выборы в турции
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Президентские выборы в Турции
В Кремле подтвердили намерение Путина скоро встретиться с Эрдоганом
Песков: Путин и Эрдоган подтвердили намерение встретиться в обозримой перспективе
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу, но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - сказал Песков журналистам.
Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов.
Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции