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В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода - РИА Новости, 31.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
13:17 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/voda-1875301034.html
В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода
В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода - РИА Новости, 31.05.2023
В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода
Качественной питьевой водой обеспечивает жителей поселка Восточный в Приамурье новая станция очистки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:17
2023-05-31T13:17
амурская область
октябрьский район
василий орлов (губернатор)
россия
амурская область
вода
жкх
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Качественной питьевой водой обеспечивает жителей поселка Восточный в Приамурье новая станция очистки, сообщает правительство региона. Губернатор Василий Орлов осмотрел новый объект. Построить станцию очистки в поселке Восточный Октябрьского района глава региона поручил в июле 2022 года по просьбе жителей. Тогда содержание железа в водопроводной воде превышало допустимые нормы в 43 раза, а мутность - в 8 раз. Проблема решилась в мае текущего года, когда станцию запустили в работу. На ее строительство из областного бюджета выделили более 9,3 миллиона рублей. "Новая станция обеспечивает качественной водой всех жителей поселка Восточный. Проблему качества питьевой воды в области решаем всеми возможными способами. Бурим новые скважины, строим станции очистки и подъема, а также новые водозаборы. Часть этих объектов финансируем только из регионального бюджета, часть - с поддержкой Федерации. Так, например, в 2024 году качественную воду получат жители Екатеринославки. Сейчас там строится артезианский водозабор в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказал Орлов. Глава региона отметил, что в настоящий момент схема водоснабжения районного центра разделена на 13 участков, каждый из которых имеет собственную скважину, после строительства водозабора сеть станет централизованной. Работать водозабор начнет осенью следующего года.
https://ria.ru/20230523/priamure-1873611664.html
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октябрьский район
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октябрьский район, василий орлов (губернатор), россия, амурская область, вода, жкх
Амурская область, Октябрьский район, Василий Орлов (губернатор), Россия, Амурская область, Вода, ЖКХ

В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода

© iStock.com / puhhhaСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / puhhha
Стакан воды . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Качественной питьевой водой обеспечивает жителей поселка Восточный в Приамурье новая станция очистки, сообщает правительство региона.
Губернатор Василий Орлов осмотрел новый объект. Построить станцию очистки в поселке Восточный Октябрьского района глава региона поручил в июле 2022 года по просьбе жителей. Тогда содержание железа в водопроводной воде превышало допустимые нормы в 43 раза, а мутность - в 8 раз. Проблема решилась в мае текущего года, когда станцию запустили в работу. На ее строительство из областного бюджета выделили более 9,3 миллиона рублей.
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"Новая станция обеспечивает качественной водой всех жителей поселка Восточный. Проблему качества питьевой воды в области решаем всеми возможными способами. Бурим новые скважины, строим станции очистки и подъема, а также новые водозаборы. Часть этих объектов финансируем только из регионального бюджета, часть - с поддержкой Федерации. Так, например, в 2024 году качественную воду получат жители Екатеринославки. Сейчас там строится артезианский водозабор в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказал Орлов.
Глава региона отметил, что в настоящий момент схема водоснабжения районного центра разделена на 13 участков, каждый из которых имеет собственную скважину, после строительства водозабора сеть станет централизованной. Работать водозабор начнет осенью следующего года.
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Амурская областьОктябрьский районВасилий Орлов (губернатор)РоссияАмурская областьВодаЖКХ
 
 
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