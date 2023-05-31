https://ria.ru/20230531/voda-1875301034.html

В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода

В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода - РИА Новости, 31.05.2023

В поселке Восточный в Приамурье появилась качественная питьевая вода

Качественной питьевой водой обеспечивает жителей поселка Восточный в Приамурье новая станция очистки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:17

2023-05-31T13:17

2023-05-31T13:17

амурская область

октябрьский район

василий орлов (губернатор)

россия

амурская область

вода

жкх

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Качественной питьевой водой обеспечивает жителей поселка Восточный в Приамурье новая станция очистки, сообщает правительство региона. Губернатор Василий Орлов осмотрел новый объект. Построить станцию очистки в поселке Восточный Октябрьского района глава региона поручил в июле 2022 года по просьбе жителей. Тогда содержание железа в водопроводной воде превышало допустимые нормы в 43 раза, а мутность - в 8 раз. Проблема решилась в мае текущего года, когда станцию запустили в работу. На ее строительство из областного бюджета выделили более 9,3 миллиона рублей. "Новая станция обеспечивает качественной водой всех жителей поселка Восточный. Проблему качества питьевой воды в области решаем всеми возможными способами. Бурим новые скважины, строим станции очистки и подъема, а также новые водозаборы. Часть этих объектов финансируем только из регионального бюджета, часть - с поддержкой Федерации. Так, например, в 2024 году качественную воду получат жители Екатеринославки. Сейчас там строится артезианский водозабор в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказал Орлов. Глава региона отметил, что в настоящий момент схема водоснабжения районного центра разделена на 13 участков, каждый из которых имеет собственную скважину, после строительства водозабора сеть станет централизованной. Работать водозабор начнет осенью следующего года.

https://ria.ru/20230523/priamure-1873611664.html

https://ria.ru/20230512/gazifikatsiya-1871303073.html

октябрьский район

россия

амурская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

октябрьский район, василий орлов (губернатор), россия, амурская область, вода, жкх