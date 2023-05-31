Рейтинг@Mail.ru
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8 - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/vertolet-1875413799.html
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8 - РИА Новости, 31.05.2023
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8
МЧС РФ планирует передать в рамках оказания технической помощи киргизским коллегам вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, рассказали... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:26
2023-05-31T20:26
россия
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ми-8мтв-1
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/46/1550454698_0:38:3061:1760_1920x0_80_0_0_763049b5411cf67e0db6a885372261ca.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МЧС РФ планирует передать в рамках оказания технической помощи киргизским коллегам вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В продолжение беспрецедентного проекта по оказанию технической помощи еще в этом году МЧС Киргизии планируется передать вертолет Ми-8МТВ-1 в комплекте с водосливным устройством ВСУ-5", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в марте 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина в Киргизию были поставлены 40 пожарных автоцистерн отечественного производства. В Бишкеке их лично вручил глава МЧС России Александр Куренков.
https://ria.ru/20230529/pvo-1874799065.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/46/1550454698_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_971fdd4a142a1df569f60c2e71a583ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ми-8мтв-1, в мире
Россия, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-1, В мире
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8

МЧС планирует передать Киргизии вертолет Ми-8 со специальным водосливным устройством

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России
Вертолет МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вертолет МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МЧС РФ планирует передать в рамках оказания технической помощи киргизским коллегам вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В продолжение беспрецедентного проекта по оказанию технической помощи еще в этом году МЧС Киргизии планируется передать вертолет Ми-8МТВ-1 в комплекте с водосливным устройством ВСУ-5", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в марте 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина в Киргизию были поставлены 40 пожарных автоцистерн отечественного производства.
В Бишкеке их лично вручил глава МЧС России Александр Куренков.
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО
29 мая, 12:39
 
РоссияКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШМи-8МТВ-1В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала