https://ria.ru/20230531/vertolet-1875413799.html
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8 - РИА Новости, 31.05.2023
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8
МЧС РФ планирует передать в рамках оказания технической помощи киргизским коллегам вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, рассказали... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T20:26
2023-05-31T20:26
2023-05-31T20:26
россия
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
ми-8мтв-1
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/46/1550454698_0:38:3061:1760_1920x0_80_0_0_763049b5411cf67e0db6a885372261ca.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МЧС РФ планирует передать в рамках оказания технической помощи киргизским коллегам вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В продолжение беспрецедентного проекта по оказанию технической помощи еще в этом году МЧС Киргизии планируется передать вертолет Ми-8МТВ-1 в комплекте с водосливным устройством ВСУ-5", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в марте 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина в Киргизию были поставлены 40 пожарных автоцистерн отечественного производства. В Бишкеке их лично вручил глава МЧС России Александр Куренков.
https://ria.ru/20230529/pvo-1874799065.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/46/1550454698_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_971fdd4a142a1df569f60c2e71a583ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, ми-8мтв-1, в мире
Россия, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-1, В мире
МЧС планирует передать Киргизии пожарный вертолет Ми-8
МЧС планирует передать Киргизии вертолет Ми-8 со специальным водосливным устройством