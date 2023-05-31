https://ria.ru/20230531/ukraina-1875345452.html

В Белом доме заявили, что не поощряют атаки Киева на Россию

В Белом доме заявили, что не поощряют атаки Киева на Россию - РИА Новости, 31.05.2023

В Белом доме заявили, что не поощряют атаки Киева на Россию

США не поощряют атак внутри России, поскольку не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в "войну против Запада", заявил в интервью телеканалу CNN координатор... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:42

2023-05-31T15:42

2023-05-31T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

атака украинских беспилотников на москву

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США не поощряют атак внутри России, поскольку не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в "войну против Запада", заявил в интервью телеканалу CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы война эскалировала за пределы насилия, которое уже обрушилось на украинский народ... Я думаю, мы все можем понять, что, если мы дадим (президенту РФ Владимиру) Путину то, о чем он заявляет, а именно – войну против Запада, США, НАТО, то это приведет к намного большим страданиям на европейском континенте", - сказал Кирби.По словам Кирби, США получили заверения от украинцев, что они не будут использовать передаваемое им американское вооружение для ударов внутри России."Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им", - добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875342623.html

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875324246.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, атака украинских беспилотников на москву