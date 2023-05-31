https://ria.ru/20230531/ukraina-1875324246.html
Посольство в Лондоне: Британия поощряет Украину совершать теракты в России
Посольство в Лондоне: Британия поощряет Украину совершать теракты в России - РИА Новости, 31.05.2023
Посольство в Лондоне: Британия поощряет Украину совершать теракты в России
Высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о праве Киева "проецировать силу" за пределами своих границ поощряют Украину совершать... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:36
2023-05-31T14:36
2023-05-31T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
форин-офис
атака украинских беспилотников на москву
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о праве Киева "проецировать силу" за пределами своих границ поощряют Украину совершать теракты в России, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в РФ, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ. Министр добавил, что атаки на "законные военные цели" вне Украины являются частью ее самообороны."Воинственные заявления главы британской "дипломатии" нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима на новые террористические нападения на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны", - говорится в комментарии.В дипмиссии отметили, что подобные высказывания характеризуют готовность Клеверли принять на себя ответственность за причиняемые россиянам ущерб и страдания, а также за опаснейшую эскалацию конфликта.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, великобритания, форин-офис, атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Форин-офис, Атака украинских беспилотников на Москву
Посольство в Лондоне: Британия поощряет Украину совершать теракты в России
Посольство в Лондоне: заявления британского МИД поощряют Киев совершать теракты в России
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Высказывания министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о праве Киева "проецировать силу" за пределами своих границ поощряют Украину совершать теракты в России, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в РФ, но заявил, что у Украины есть право "проецировать силу" за пределы своих границ. Министр добавил, что атаки на "законные военные цели" вне Украины являются частью ее самообороны.
«
"Воинственные заявления главы британской "дипломатии" нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима на новые террористические нападения на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны", - говорится в комментарии.
В дипмиссии отметили, что подобные высказывания характеризуют готовность Клеверли принять на себя ответственность за причиняемые россиянам ущерб и страдания, а также за опаснейшую эскалацию конфликта.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве
. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье
, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Атака украинских БПЛА на Москву: месть и хайп не удались