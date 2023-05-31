https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html

"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом

"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом - РИА Новости, 31.05.2023

"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом

29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове . Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:23

2023-05-31T11:23

2023-05-31T13:02

специальная военная операция на украине

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хмельницкая область

украина

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Удар российских ВКС по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанес серьезный ущерб, уничтожив истребители и ракеты Storm Shadow, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. "29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове . Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow пострадали", — говорится в публикации. В статье отмечается, что пока неясно, единственное ли это подразделение, оснащенное Storm Shadow, но в любом случае потеря самолетов и ракет — это серьезный удар по Украине, который наделал много шума. Ранее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат подтвердил ночной удар 29 мая и заявил, что он пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875233557.html

https://ria.ru/20230531/zelenskiy-1875229515.html

хмельницкая область

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в мире, хмельницкая область, украина, воздушно-космические силы россии