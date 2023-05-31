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"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 31.05.2023 (обновлено: 13:02 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875269692.html
"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом
"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом - РИА Новости, 31.05.2023
"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом
29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове . Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:23
2023-05-31T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Удар российских ВКС по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанес серьезный ущерб, уничтожив истребители и ракеты Storm Shadow, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times. "29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове . Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow пострадали", — говорится в публикации. В статье отмечается, что пока неясно, единственное ли это подразделение, оснащенное Storm Shadow, но в любом случае потеря самолетов и ракет — это серьезный удар по Украине, который наделал много шума. Ранее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат подтвердил ночной удар 29 мая и заявил, что он пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины.
https://ria.ru/20230531/ukraina-1875233557.html
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хмельницкая область
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в мире, хмельницкая область, украина, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Воздушно-космические силы России
"Много шума". СМИ раскрыли, что Россия сделала с ВСУ одним ударом

AT: ВКС России нанесли мощный удар по хранилищу ракет Storm Shadow в Хмельницкой области

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет с территории России
Вид на запуск ракет с территории России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет с территории России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Удар российских ВКС по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области нанес серьезный ущерб, уничтожив истребители и ракеты Storm Shadow, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.

"29 мая россияне атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове . Пять Су-24 были повреждены или уничтожены, а хранилища ракет Storm Shadow пострадали", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что пока неясно, единственное ли это подразделение, оснащенное Storm Shadow, но в любом случае потеря самолетов и ракет — это серьезный удар по Украине, который наделал много шума.

Ранее советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат подтвердил ночной удар 29 мая и заявил, что он пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаВоздушно-космические силы России
 
 
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